天文台指3月異常溫暖平均氣溫21.3度　較正常高2.2度

▲ 天文台指，剛過去的3月份異常溫暖少雨。(經濟日報資料圖片)

天文台於今(2日)指，剛過去的3月份異常溫暖少雨。由於影響華南的東北季候風較正常弱，3月本港遠較正常溫暖。3月平均氣溫及平均最低氣溫分別為21.3度及19.7度，較其正常值高2.2度及2.5度，兩者皆是有記錄以來3月的第2高；而平均最高氣溫達23.8度，較正常值高2.4度，亦是有記錄以來3月的第5高。

天文台表示，今年3月的雨量異常少，錄得的雨量只有41.3毫米，約為正常值82.2毫米的一半。本年首三個月的累積雨量為135.9毫米，較同期正常值161.3毫米少約16%。

天文台又指，整個3月沒有熱帶氣旋在南海及北太平洋西部出現。位於華南的一道冷鋒在3月4日下午橫過廣東沿岸地區，為本港帶來比較多雨。隨着東北季候風增強，本港天氣轉涼，3月5日在香港天文台錄得的氣溫下降至本月最低的16.5度，是3月份絕對最低氣溫的最高記錄。

另外，一道在廣東徘徊的低壓槽在3月18日為本港帶來驟雨及雷暴，本港大部分地區錄得10至20毫米雨量。隨後一股海洋氣流逐漸影響本港，令其後數天的天氣潮濕及有薄霧。3月22日及23日本港陽光充沛，這2日在香港天文台錄得的最高氣溫均上升至本月最高的28.5度。

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記者：洪芷晴