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【限制聚集人數】羅致光：鼓勵外傭留在家中休息或於平日放假

社會 16:12 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

羅致光呼籲外傭及僱主互相體諒。（車耀開攝）

新冠肺炎持續，港府周日（29日）起實施禁止4人公眾聚集，限制外傭的假日活動，勞福局局長羅致光於政府宣傳影片上指，明白外傭大多希望在休息日與朋友見面，但重申香港正處於抗疫時刻，有必要保持社交距離，又再次呼籲僱主應鼓勵外傭留在家中休息，或讓他們改在平日放假。

羅致光強調，不給予外傭休息日或在未得同意下而強迫外傭在休息日工作，屬於違法行為，籲僱主諒解目前的特殊情況；同時感謝外傭對香港社會的貢獻，籲他們保持社交距離抗疫。

港府重申，由3月29日至4月11日其間，已禁止多於4人群組於公眾地方聚集，違例者可被定額罰款2,000元，而若經法庭定罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

港府文宣，印度文版本（衞生署衞生防護中心facebook截圖）

【限制聚集人數】勞工處呼籲外傭避免社交活動　僱主轉發菲律賓文印尼文健康資訊

此外，政府亦有其他相關措施以助僱主及外傭：

  • 所有在6月30日或以前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，延長合約最多至7月31日（www.info.gov.hk/gia/general/202003/19/P2020031900392.htm
  • 如外傭現行合約於7月31日或之前屆滿或終止，可向入境處申請以訪客身分延長在港的逗留期限（最多一個月），以便他們可以在香港尋覓新僱主（www.info.gov.hk/gia/general/202003/21/P2020032000828.htm
  • 外傭在現時合約屆滿後跟相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可向入境處申請延後返回原居地度假，以18個月為限

更多僱傭事宜疑問，可瀏覽：外傭專題網站

【新冠肺炎】何栢良料短時間內單日確診個案破百宗　倡立法公眾地方須戴口罩

責任編輯：鄧凱文

外傭 香港 印尼 菲律賓 羅致光 勞工處 武漢肺炎 新冠肺炎 入境處

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