【新冠肺炎】本港確診數字急升不少患者無病徵　袁國勇：意大利情況或在港發生

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick訪問時表示，本港現時確診個案較最嚴重地區還算低，仍可應付，但若感染控制情況惡化，意大利的情況可在香港發生。

新冠肺炎疫情由去年12月於內地爆發至今，已經變成全球大流行，確診人數達80萬人，而本港個案數字亦急速上升至765宗。香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受TOPick專訪時表示，相較最嚴重的地區如意大利，本港確診數字仍然算低，還能應付，但若情況惡化，意大利的情況或在本港發生。

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袁國勇指，現時本港不少隱形患者都沒有病徵，亦不會主動做測試，認為政府必須增加針對輕微病徵患者的測試數量，並以最快速度隔離他們，及尋找所有接觸者以進行測試，以阻斷傳播鏈。

袁國勇在疫情爆發初期曾到武漢了解，疫情發展至今造成全球大流行，他指當日已經見到病毒能夠高效率地人傳人，全球爆發是預料之中。本港市民早於疫情初期就周圍「撲口罩」，相反西方各國沒有戴口罩文化，亦較難接受戴口罩，或是死亡人數較亞洲高的原因，袁國勇認為，這種文化和傳統確是一時間難以改變。

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本港曾經歷多次嚴重疫症及流感大流行，包括2009年豬流感、2003年沙士、1997禽流感及五六十年代的流感大流行，袁國勇認為這次新冠肺炎疫症的發病率及死亡率都遠較以往嚴重，而且對經濟的衝擊更大。

問到他覺得處理這次疫症時的最大挑戰，他表示最辛苦是無足夠時間休息和靜心思考；而疫情持續，他勉勵港人在疫情中要有信心、堅持科學、保持警覺但避免恐慌，亦要懷著友愛互相幫助，及懷抱希望去尋找創新的解決方法。

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記者：楊玉珠 徐紹軒