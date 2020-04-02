【新冠肺炎】工黨倡政府資助無薪假僱員　支薪每月正常收入8成

▲ 工黨今日（2日）建議，次輪基金向無薪假僱員、失去收入自僱人士支薪，資助每月正常收入8成，每月每人上限為16,000元，最多領取6個月津貼，預料涉及開支約160億元。

新冠肺炎疫情持續，政府上周宣布即將推出第二輪防疫抗疫基金，以支援疫情下飽受打擊的各行各業。工黨今日（2日）建議，次輪基金向無薪假僱員、失去收入自僱人士支薪，資助每月正常收入8成，每月每人上限為16,000元，最多領取6個月津貼，預料涉及開支約160億元。



工黨主席郭永健表示，失業問題已浮現，老牌食肆在疫情中也經營困難，以及政府近日加強防疫措施，對食肆和娛樂場所造成打擊，直言政府不能推卸責任。郭永健又指，支薪建議根據本港的就業人數和收入中位數推算，屬「救市又救人」，相信政府有足夠盈餘應付，援助措施亦應以從簡從寬的方式，盡快提供援助。

身兼工黨副主席的立法會議員張超雄指，首輪「防疫抗疫基金」的大部分措施均無法惠及僱員，政府應透過第二輪基金補漏拾遺，而料疫情短期內也不會完結，政府要考慮為受影響的員工提供津貼，確保僱主不會因疫情影響而裁員，防止就業人數在疫情過後「斷崖式下跌」。

另外，公民黨醫學界立法會議員郭家麒表示，根據2017年統計數字，全港有6000間美容中心，涉及逾5.4萬名美容從業員，所面對的感染風險巨大，政府現時措施不足以保障，必須停止業界的服務。

郭家麒又說，現時負壓病房使用量已到達臨界點，醫管局預備了400張病床，但他預料未來7至10日內使用量飽和，擔憂本港醫療系統面臨崩潰，令普通病房的患者也受感染。

責任編輯：莫稼浩