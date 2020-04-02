【新冠肺炎】新增37宗確診個案　患者年紀介乎2歲至71歲

▲ 37宗確診個案中，其中30人有外遊紀錄。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心今日（2日）下午公布最新疫情，37名確診者，年齡介乎2歲至71歲，其中30人有外遊紀錄。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診患者涉及多個群組，包括中有17人是留學生，2歲的患者曾經外遊返港，另外尖沙咀美容院職員確診，曾與她行山的朋友也中招，也有體院運動員的群組等，正追蹤患者的接觸史以及密切接觸者。

而屯門醫院一名護士對病毒測試呈初步陽性反應，曾經有外遊紀錄。

▲ 衞生防護中心提醒市民，必須要減少社交活動，早前的卡拉ok群組7人全部確診。（梁偉榮攝）

張竹君指至少2宗個案未發現源頭，包括一名在銅鑼灣美容院工作的員工，詳情即看：https://bit.ly/3bDN7Vw

衞生防護中心也澄清，昨日確診的40日男嬰並沒有參加滿月宴，只是親友前往探望男嬰而受感染，詳情即看：https://bit.ly/2UCeqdl

另外，新冠肺炎疫情持續，政府昨午（1日）3時刊憲，宣布美容院、卡拉OK等6項處所關閉14日，其後則補充指只有卡拉OK、夜總會、麻雀館須關閉。食物及衞生局副秘書長陳偉基就未能即時向公眾解釋及公布當局指示所引起的混亂致歉，又指政府會檢視訊息發布上可否改善。

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TOPick會跟進疫情最新情況，不斷更新。

記者：伍瑋瑋、陳正怡