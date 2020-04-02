【遣散費】疫情衝擊本港企業陸續裁員　遣散費及長期服務金如何計算？

▲ 遣散費主要有3種計算方式。

新冠肺炎疫情衝擊下，經濟環境逐漸不明朗，先後有企業裁員凍薪，其中香港洲際酒店4月20日起裝修，全部員工被遣散，遣散費按照員工工作年資計算。萬一不幸被公司裁員，遣散費及長期服務金如何計算？兩者又有甚麼區別？

1. 遣散費及長期服務金如何區分？

遣散費（Severance Payment）是指公司因裁員等原因將員工解僱時，依法支付的補償金。根據勞工處網頁，僱員按連續性合約受僱不少於24個月，並因裁員被解僱、合約期滿後不獲續約、或遭停工時，僱主必須付遣散費。

而長期服務金則會付給受僱滿5年、並非因過失等情況被解僱的僱員。

2. 遣散費如何計算？

假如是固定月薪制的僱員，遣散費計算方式如下：

遣散費=（最後一個月的工資 X 2/3）X 服務年資

假如每月收入金額不一，如基本底薪再加佣金等，遣散費計算方式如下：

遣散費=（最後12個月平均工資 X 2/3）X 服務年資

假如是計算日薪或件薪僱員，遣散費計算方式如下：

遣散費=僱員最後工作的30個正常工作日中由僱員選任何18天工資 × 服務年資

3. 遣散費有封頂？

無論是哪種遣散費計算公式，遣散費計及的月薪均以22,500元的三分之二（即15,000元）為上限。換言之，無論是月入40萬的高層或是月入4萬的中層員工，只要工作年資相同，遣散費也會相同。

假設僱員A及B分別月入40萬及4萬，他們均工作了4年，由於遣散費均以上限15,000計算，二人的遣散費約為：

（22,500 x 2/3）X 4 =60,000元。

4. 遣散費要跟強積金對沖？

根據法例，僱主可使用強積金供款部分的累算權益，來抵銷支付予僱員的遣散費和長期服務金。

假設僱主A為僱員C 供的強積金值約70,000元，及後必須支付遣散費60,000元。僱主A在支付遣散費後，可申請從僱員C的強積金戶口僱主供款中扣除60,000元，變相用強積金支付遣散費。

不過，如果僱主A為僱員C 供的強積金只值約50,000元，並不足以支付60,000元的遣散費，扣除強積金供款後，僱主A仍要多付10,000元的遣散費。

強積金管理局亦指，若僱主沒有支付全部遣散費，僱員亦可申請從僱主的供款中提取有關款項。

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責任編輯：王俊賢