【北韓集中營】脫北者揭集中營恐怖內幕 　政治犯屍體做「人體肥料」種菜

▲ 再有脫北者揭露北韓集中營的恐怖內幕，以政治犯的屍體作肥料種菜。

曾有脫北者逃離北韓集中營後，向傳媒大爆集中營內的恐怖內幕，指犯人被迫親眼目睹囚犯遭遇虐殺及酷刑的非人慘狀，當中包括女囚犯被性侵、活活燒死，甚至連初生嬰兒亦不能逃過被虐殺的命運。日前，再有一名從北韓成功逃出的政治犯向聯合國「北韓人權調查委員會」揭露，被關在北韓价川（Kaechon）集中營中的囚犯，他們死後的屍體會被當作成「人體肥料」種菜。

據《每日郵報》報道，一位化名為金日順（Kim Il-soon）的脫北者在集中營倖存下來，她指出，集中營內耕作的農作物之所以成功，主要原因是政治犯死後的屍體被用作天然肥料，集中營的警衛命令囚犯說，「整片耕地均勻地埋葬屍體，讓整塊農地都可以均勻吸收養分」，並建議將「人體肥料」擴散至營地周圍難以耕作的山區上，所種的蔬菜會送給警衛及其家人。

另外，金日順亦提到，

有一次一名小孩到山裡小便，發現一隻手臂從土壤中伸出來，原因是他們沒有將屍體掩埋好。

而「北韓人權調查委員會」調查後指出，從衛星圖上看到，北韓集中營區域沒有任何火葬場或墓地等設施。

對人民施加酷刑

「北韓人權調查委員會」執行董事Greg Scarlatoiu表示，脫北者的證詞提醒大家，即使新冠肺炎疫情在全球擴散，惟北韓政府仍不關心人民生命，為了維護政權，不惜對人民施加難以想像的酷刑。

恐怖集中營內幕

价川集中營又被稱為「第一教育集中營」，位於平壤以北約80公里處，據傳裡面關了2,000至6,000名政治犯。在2002年時，一名前囚犯李順玉（Lee Soon-ok）曾爆料，該集中營囚犯每天面臨18個小時的超高工時、與300人共用一間廁所，甚至還吃生老鼠作為食物。

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責任編輯：王明芳