【洲際翻新】洲際酒店遣散所有員工裝修30個月　職員回覆裝修前最後一批住客退房日期

▲ 香港洲際酒店突然宣佈進行大裝修，記者向職員查詢最後入住及退房日期。

香港洲際酒店今日下午近4時發新聞稿，內容主要提及酒店將於2020年4月20日關閉，以展開大型翻新工程，並將會在2022年重新開業時更名為香港麗晶酒店，而酒店內的中菜餐廳欣圖軒則會在整個翻新過程中繼續開放。詳情即睇【下一頁】

最新訂房情況

記者到香港洲際酒店官網查詢訂房情況，發現4月20日或之後的日子都被刪去，只能預訂4月19日或之前的房間。記者再致電到洲際酒店的訂房部查詢，訂房部職員指訂房服務直到4月19日，因為他們會關閉，4月20日或之後已不接受訂房，而最後一批入住的客戶將於4月20日中午12時退房。

▲ 網上訂房只接受4月19日或之前的日期。（洲際酒店官網截圖）

酒店員工去向

酒店指，在閉店重裝項目啟動後，員工將盡可能被安排在洲際酒店集團旗下其他酒店，在之後酒店重新開業迎客時，他們也將被優先考慮再次加入酒店。

酒店續稱，裝修翻新工程會覆蓋所有客房及套房連浴室、公共地方、餐廳與宴會場地，酒店外牆亦會重新設計及修葺。

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香港洲際酒店於80年代開業

香港洲際酒店多年來都是維港兩岸地標之一，於80年代開業，當時名為尖沙咀麗晶酒店（The Regent Hong Kong），曾獲全球最佳酒店的美譽，在2001年6月改名為香港洲際酒店。 2018年3月，洲際酒店集團（IHG）曾宣布酒店將在2020年展開全面裝修，包括所有客房、餐廳及酒店外牆等，當時集團預計工程為期12至16個月，料翻新後酒店會改名為香港麗晶酒店。集團當時亦斥資3,900萬美元（約3.05億港元）收購麗晶酒店及度假村51%股份，計劃未來於全球開設逾40間麗晶酒店，分布各主要城市及度假勝地。

責任編輯：王芷瑩