【On Call 36小時II】童星入行做《閃電傳真機》主持　潘曉彤曾拍荷李活電影打功夫

▲ 潘曉彤自93年起便在《閃電傳真機》做小主持。

TVB近日於深夜重播劇集《On Call 36小時II》，劇情講到病人陳家國（羅鈞滿飾）與女朋友湯美寶（潘曉彤飾），經常在醫院內爭吵，被眾醫生喻為最麻煩的「國寶」情侶。

昨晚（4月1日）《On Call 36小時II》講述陳家國手術後下半身癱瘓並需再接受手術以保性命，而害怕下半身須向陳家國負起照顧責任的湯美寶，就堅持控告因一件頭（馬國明飾）的醫療失誤而造成其下半身癱瘓，最終經一件頭開解後放下擔憂。

▲ 潘曉彤在劇中做麻煩女友。（《On Call 36小時II》截圖）

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童星入行21年

《On Call 36小時II》是潘曉彤離開娛樂圈的最後2套作品之一，告別作為《愛我請留言》。

潘曉彤現年31歲，但她的幕前經驗卻非常豐富，因她早在4歲時已經表姐介紹下加入兒童節目《閃電傳真機》做小主持入行。

▲ 潘曉彤已於2014年退出娛樂圈。（Instagram圖片）

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潘曉彤於1998年赴澳洲留學，2001年回港。2004年，她再返回TVB做演員，在劇集《一屋兩家三姓人》飾演主角方穎儀，是一名運動型少女。

不過，之後潘曉彤在劇集中只擔任不起眼的小角色。2011年，她在重頭劇集《天與地》演鄭振軒（黃德斌飾）的女兒鄭文珊，引起觀眾注意。

2013年，她在劇集《好心作怪》飾演便衣女警施樂雯，戲份頗重並受觀眾歡迎。

▲ 潘曉彤在劇集中經常扮演別人的女兒及妹妹。（《天與地》截圖）

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她在2013年，更被選中拍攝荷李活動作電影《Lady Bloodsport》，同劇有蜘蛛女鄭麗莎。電影以全英文拍攝，而且要練習功夫，不過對熱衷欖球、籃球、滑水及溜冰等運動的潘曉彤可謂無難度。

離巢轉行做空姐

自童星起便在娛樂圈打滾，潘曉彤是家中的獨生女，所以父母都全力支持她的每一個決定，甚至在她曾想放棄做演員時，是父母的鼓勵令她繼續留在這行，他們更著女兒不用擔心金錢。

▲ 潘曉彤與外籍男友於2014年結婚。（微博圖片）

因為家庭不算很富裕，父母卻仍然如此支持她追夢，令潘曉彤大為感動。

只是在2014年8月，潘曉彤於微博宣布離開TVB並退出娛樂圈，轉至國泰做空姐。同年，她與外籍男友Jon Pettigrew結婚。

▲ 潘曉彤與簡慕華、苟芸慧、梁嘉琪、伍詠薇及其助手非常老友。（Instagram圖片）

雖然現時潘曉彤已離開娛樂圈近6年，但她仍與一眾圈中人老友鬼鬼。

2013年，她拍攝劇集《金枝慾孽貳》時與簡慕華、苟芸慧、梁嘉琪、伍詠薇及其助手組成「金枝六壯士」，6人感情要好，至今仍不時飯聚。