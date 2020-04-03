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【BB防疫】本港1個月大嬰兒確診　中大兒科學教授教嬰兒防疫貼士

健康 10:54 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

中大醫學院兒科學系副教授林鴻生醫生指出，嬰兒也要與他人保持社交距離，以防感染病毒。

新冠肺炎疫情持續，本港一名40日大的嬰兒日前確診，成為香港最年幼的患者。嬰兒可以怎樣防疫？香港中文大學醫學院兒科學系副教授林鴻生醫生指出，嬰兒也要與他人保持社交距離，照顧者也需保持個人衛生，以防令嬰兒受感染。

中大醫學院在其facebook發文，教大家幫助嬰兒防疫。林鴻生醫生在帖文中指出，「2019新型冠狀病毒」最主要的傳播途徑為飛沫和直接接觸，嬰兒出生後也可經人與人的傳播而感染病毒，所以他們也需與其他人保持社交距離，以保護嬰兒及減慢病毒擴散速度。

有關嬰兒的防疫方法，林醫生提出的建議綜合如下：

1. 保持社交距離

  • 避免帶嬰兒出席不必要的聚會
  • 不要讓高風險感染人士到訪家中
  • 個別人士如從高風險地區回港，出現呼吸系統疾病症狀（例如發燒、呼吸道症狀、呼吸急促）或曾接觸患者，應避免接觸寶寶至少14天。

2. 注意衛生

  • 若嬰兒的照顧者感到不適，但無其他人可代替幫忙，照顧者必須戴上合適的口罩。
  • 接觸嬰兒及其所處的附近環境和用具之前之後，嚴格保持手部衞生。
  • 由於咳嗽、打噴嚏時，飛沫可噴射超過2米的距離。照顧者或訪客無可避免要咳嗽和打噴嚏時，必須掩蓋口鼻，並立即徹底清潔雙手。
  • 若嬰兒出現感染症狀，例如發燒、食慾下降、咳嗽、呼吸急促或嗜睡，應盡快求醫。

【兒童防疫】本港40日大男嬰被抱後確診　兒科醫生：可能患者有打噴嚏

【BB確診亡】美國首宗嬰兒死亡病例全球罕見　未滿1歲嬰染新冠肺炎病逝

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 新冠肺炎 武漢肺炎 香港中文大學 發燒 打噴嚏 咳嗽

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