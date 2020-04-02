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【大馬疫情】護士媽媽赴前線抗疫　女兒舉牌打氣：請留在家中幫幫媽媽

親子 18:06 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

女兒舉牌為護士媽媽打氣。

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，馬來西亞確診人數逾2,600宗，死亡人數亦近40人。當地一名護士媽媽，因要在前線抗疫無法見到女兒，不過年紀小小的女兒卻十分懂事，舉牌為媽媽打氣，更呼籲大家乖乖留在家中避疫，令人感動。

在馬來西亞任職護士的Nurfathiah Mohamad Mahadi，近日在facebook上載照片，她表示，自己在前線抗疫沒法陪伴年幼的女兒，被逼要安排保姆照顧女兒。沒想到保姆近日傳來一張照片，原來是女兒舉牌為她打氣。

女童籲民眾留家避疫

照片中，女童舉著紙牌寫道，「我媽媽是一名護士，她為了幫助大家離開我，請求你們留在家中，幫幫她好嗎？」紙牌上更畫了多個心心，而女童另一隻手則拿著手機，有著媽媽的照片。

媽媽Mahadi大為感動，一看到這張照片眼淚就一直流，

我很想念你，等一切變好後，媽媽再去接你，要保持堅強，媽媽愛你。

不少網民亦留言讚好，「真是個懂事的孩子」、「願上帝保佑你們」、「謝謝媽媽你為我們工作」。

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責任編輯：王明芳

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