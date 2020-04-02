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【名人勝地】陳慧琳豪花80萬於洲際酒店結婚　杜汶澤入行前曾任職洲際侍應　

娛樂 17:14 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

洲際酒佔是不少名人明星的婚宴勝地。

新冠肺炎疫情令訪港旅客大減，酒店、旅遊、飲食及零售等行業大受打擊，今日有消息指香港洲際酒店於4月20日進行裝修，為期30個月，並會遣散所有員工，會按年資賠償員工。

在香港有多年歷史的洲際酒店，曾是不少名人明星舉行婚宴場地，可說是港人的共同回憶。

藝人杜汶澤入行前曾任職服務業，90年代初期曾於洲際酒店內當侍應，招呼過不少富豪或名人。

香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償

杜汶澤曾於洲際前身麗晶酒店任侍應。（經濟日報圖片）

杜汶澤曾接受TOPick訪問，憶述當年打工被人指指點點在所難免。他更笑言：「我最討厭聽到的一句話，就是客人說：『叫個經理出來！』我一輩子也不會這樣說。」

不過，杜汶澤2005年跟田蕊妮結婚，便是選擇在香港洲際酒店舉行，並擺了50圍，當時更出動勞斯萊斯做花車接新娘，又有劉德華等巨星做兄弟，星光熠熠，成為娛圈盛事，阿澤曾表示當年婚宴花了約300萬。

杜汶澤在結婚12周年，亦在洲際酒店進餐慶祝，更大力推介酒店的海鮮餐廳。

洲際宴會廳可容納約700人。（資料圖片）

陳慧琳曾舉行豪華婚禮

此外，天后陳慧琳2008年結婚，也是在洲際酒店舉行，據知Kelly婚禮單是酒席就花費了約80萬港元！

陳慧琳08年在洲際酒店結婚。（取自微博）

曾在洲際酒店結婚的圈中人還有蘇永康、李克勤等。洲際的宴會廳場地最多可以可招待720 人、容納60圍的晚宴，因此多年來吸引不少名人明星在此舉行慶祝活動以至記者發布會。

現時洲際酒店舉行婚宴，據知每席由12,888起。

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 演員 酒店 疫情 新冠肺炎 陳慧琳 杜汶澤 田蕊妮

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