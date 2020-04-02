【超市大搜查】屋仔盒裝牛奶鈣質比較　營養師拆解不同牛奶包裝與儲存法分別

▲ 不同牛奶包裝與儲存法分別，家長可以按孩子情況去選擇。（圖︰i-stock）

有牛奶產品標榜高鈣，兒童是否宜選擇飲用高鈣？ 港怡醫院註冊營養師麥雅儀指出，小朋友需要的鈣質主要在平日飲食攝取，除了牛奶含豐富的鈣之外，芝士、乳酪、添加鈣豆奶、硬豆腐、深綠蔬菜、連骨吃的魚如沙甸魚等食物都有豐富的鈣，家長可視乎孩子日常是否已吃足夠的高鈣食物而選飲高鈣牛奶產品與否。

鈣質有助健康骨骼生長之時，同時也要足夠的維他命D以助鈣質於體內吸收。日常透過曬太陽可攝取維他命D，而食物方面可多吃果仁、加添維他命D穀物早餐、深海魚等。

另外，麥雅儀營養師提醒家長考慮選購非原味牛奶飲品時，如士多啤梨口味、朱古力奶等，需留意它們糖份一般較高，不太建議孩子多飲用。

牛奶分不同包裝與儲存法

除了需冷藏盒裝奶之外，市面有需冷藏樽裝奶、不用雪藏的紙包奶，在營養價值來說，它們有些分別，亦各有不同的優勢之處，麥雅儀營養師建議家長可按需要情況讓小朋友飲用，不用指定要飲某一類。

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她解釋不同包裝的牛奶 / 牛奶產品大致可依照它們消毒殺菌處理去區分，需冷藏盒裝奶及玻璃樽奶是用「巴士德消毒」（Pasteurized），當中有分不同方法，如會使用持溫殺菌法用63°C至66°C不少於30分鐘去消毒，味道及營養影響不大，保質期一般是2至3星期。

▲ 港怡醫院註冊營養師麥雅儀。（圖片︰受訪者提供）

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玻璃樽奶會更好味及富營養嗎？

然而，有人迷思認為玻璃樽奶更好味及富營養，麥雅儀營養師拆解不一定，反要留意玻璃樽是透明容易被光透射，如儲藏不當，或有機會影響某些營養如維他命A及B2等流失，又或味道因而有改變。

而常見的毋須雪藏的紙盒牛奶，一般使用「超高溫處理UHT Processed」，這類UHT牛奶產品是用了不低於132°C 至少1秒去消毒，一般保質期可長達6至9個月，而由於用了高溫消毒，故此有少部份的水溶性維他命會流失，但對於整體營養攝取的影響很輕微，也因某些牌子會於高溫處理後再添加營養素，所以UHT奶的營養價值亦未必比一般牛奶低。然而，UHT奶在攜帶便利度有優勢，方便小朋友帶回校、外出飲用，而不會易變質。

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記者︰顏紫燕