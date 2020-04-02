【短髮女神】梁詠琪那些年長髮照首曝光　GiGi親解入行至今鍾情短髮之謎

▲ 梁詠琪原來讀書年代留長髮。

新冠肺炎來襲，全城留家抗疫期間，不少人會選擇整理舊物。近日留家陪伴女兒的梁詠琪（GiGi），今日分享友人傳來的90年代舊照，出道前的GiGi不施脂粉，留有一頭長秀髮，連天后鄭秀文都留言大讚，不過GiGi的女兒Sofia卻不這樣認為。

出名是圈中「高妹」的GiGi梁詠琪當年讀書時期在街頭被星探發掘而入行做模特兒，後來慢慢向電影及樂壇發展。GiGi與西班牙老公Sergio結婚後，二人育有女兒Sofia，轉眼愛女即將踏入五歲。

▲ 18歲前的GiGi留有一頭長髮。（instagram圖片）

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面對新冠肺炎疫情，Sofia停學留在家中，GiGi不時分享在家與女兒消磨時間的帖文。今日她收到朋友傳來的舊照，全都是Gigi入行前、18歲前拍下的照片。當年GiGi入行時以清爽短髮見稱，而照片中的她還是留有一頭長黑秀髮。

▲ 不施脂粉的GiGi已非常好看。（instagram圖片）

GiGi寫道：「十幾歲時鍾意留長頭髮，不過不喜歡花時間整理，什麼燙髮染髮甚至連剪髮都懶得去弄，總之就是個非常天然青春的少女...所以18歲初嘗短髮的一剪後，自然地這個長髮look從此成為絕響（不包括少年賭神）。」

梁詠琪曾為演唱會接受TOPick訪問，談及為何多年來留短髮，GiGi當日解釋：「我以前留長髮，但剪短後覺得更適合自己，而且也不用特別打理，頗舒服，故便一直留短髮。」

初出道的梁詠琪更曾以一曲《短髮》成為代表作。

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▲ GiGi讀書時期已是校內風頭蠆。（instagram圖片）

Gigi今日再晒經典長髮相，圈中人如薜凱琪、黃翠如均留言大讚漂亮，天后鄭秀文更謂：「好清秀。完全𣎴化妝，五官都已經很精緻。」

▲ Sofia下月將踏入五歲。（instagram圖片）

不過越大越精靈的Sofia卻不這樣認為，Gigi搞笑地寫道：「連Sofia見到這些照片都拋下了最理性中肯的一句："Well....it's not your style!"」

照片中的GiGi青春逼人，不過大部份的網友都認同Sofia，認為GiGi短髮比長髮好看多了。