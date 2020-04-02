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【新冠肺炎】多7人出院至今共154人康復　4名患者正等候送院　

社會 17:18 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

劉家獻交代公立醫院相關情況。(梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情持續，本港今日（1日）新增37宗個案，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代公立醫院相關情況。過去24小時醫管局向衞生署呈報146宗懷疑個案，現時共有673位病人正在留院接受隔離治療；過去24小時有7名確診病人康復出院，累計至今共有153人及1位懷疑個案康復出院。

直至中午12時，現時仍有604名患者分別在14間公立醫院留醫，其中8人情況危殆，包括第192、312、338、417、427、461、572宗，及由嚴重轉至危殆的第595宗；8人情況嚴重，包括第119、498、530、533，及由穩定轉至嚴重的第467、499、701、710宗個案。

劉家獻續指，至今午3時有4名確診者仍等候入院。病床方面，公立醫院負壓病床及病房最新使用了1,033張及528間，使用率分別是68%及78%。

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責任編輯：蘇文軒

疫情 衞生署 新冠肺炎

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