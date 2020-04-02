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【齊心抗疫】甘願冒險站在抗疫最前線　救護員：已經做好最壞打算

健康 18:02 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

甘願冒險站在抗疫最前線，救護員表示已經做好最壞打算。

新冠肺炎疫情持續，站在抗疫最前線的救護員，每日要接觸大量的病人，是首當其衝的一群。有救護員表示，已經做好最壞打算，但最擔心就是自己染病然後傳染家人，他寄語香港人團結一致對抗疫情。

【鑽石公主號】義無反顧赴日本協助滯留港人回家　入境處職員：工作總要有人做

衞生署衞生防護中心於Facebook發佈一條影片，訪問了一名消防救護員蕭敏俊，他表示救護員站在疫情最前線，必然會承受一定的心理壓力，又說自己雖然未處理過確診的病人，但懷疑確診的病人已接觸過不少。

沒有百分百保護，能保證不會受感染，但救援部隊都會做最壞打算。

【齊心抗疫】市民搶購口罩消毒用品令郵件數量大增　郵差下班後自願OT做義工派件

甘願冒險站在抗疫最前線，但蕭敏俊最怕就是自己染病然後傳染家人和好友，說到此，他亦不禁眼泛淚光。

面對嚴峻的疫情，蕭敏俊希望香港人能共同進退，他說道：


要香港好並非一小撮人合作就足夠，一定要全香港人團結才能做到。

救護員接觸確診患者 隔離後重返前線

早前，3名本港救護員在未有準確資訊情況下，處理一名緊急病人，數日後得悉該病人確診新冠肺炎，3名救護員幸經檢測呈陰性，被送到檢疫中心隔離14日後重返前線，即看：【新冠肺炎】接觸確診患者被隔離14日　救護員重返前線：會更貼切照顧傷患者

責任編輯：羅嘉欣

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