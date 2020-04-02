【停課不停學】恒基贈2千學生電腦連無限數據　李家誠：我家4孩子都要網上學習

▲ 香港社區網絡代表接收「抗疫基金」捐贈之手提電腦、便攜式路由器(Pocket Wi-Fi)及流動數據卡。（恒基兆業供圖）

新冠肺炎疫情持續，教育局早前宣布幼稚園、中小學最早於4月20日復課，不少基層學生因資源匱乏難以進行網上學習，恒基兆業「抗疫基金」透過6間社福機構，向全港各區共2,000名有需 要的學生，送贈手提電腦連全年無限上網數據。

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恒基指，一批手提電腦、便攜式路由器（Pocket Wi-Fi），和備有一年無限上網數據的流動數據卡，將會於陸續送到2,000名有需要學生手上，由中國移動香港以非常優惠慈善價提供，而協助的社福機構包括香港救助兒童會、香港社區組織協會、 聖雅各福群會、香港小童群益會、九龍樂善堂和香港社區網絡。

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恒基兆業集團主席李家誠透露：「受到疫情影響，我家四個孩子都要進行網上上課」，他又指了解到不少基層負擔不起寬頻費用，甚至沒有電腦，故作出送贈電腦和上網數據的行動。

恒基兆業「抗疫基金」早前曾向聯合國兒童基金香港委員會捐款購買100萬個兒童口罩，及資助本港公共交通工具噴塗能長效消毒的納米光觸媒，並向內地湖北省醫院和衛生機構作出捐贈。

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責任編輯：鄧凱文