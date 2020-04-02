【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍三點式行山惹熱議　ViuTV性感宣傳片：已是最密實片段【有片】

▲ ViuTV於愚人節上載《美女郊遊遊》宣傳片，跟觀眾開玩笑。（ViuTV FB截圖）

ViuTV於愚人節預告即將會播放首個只著三點式行山節目《美女郊遊遊》，沈殷怡和陳欣妍於預告片中僅穿著三點式行山，性感程度爆燈！網民都紛紛對《美女郊遊遊》提出不同意見，評論好壞差半。

ViuTV昨天（1日）上載了一段《美女郊遊遊》宣傳片並寫道：

【ViuTV首個只著三點式行山節目《美女郊遊遊》！】 美女 Shirley Sham 沈殷怡、 Shirley Chan 陳欣妍 今次攞正牌Work from Hill！ 三點式，著咗！ 太陽油，搽咗！ 黑超，帶咗！ 今次先抽出最密實嘅片段畀大家，很想要更多吧？

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▲ 《美女郊遊遊》的「預告片」引起網民熱議。（ViuTV FB截圖）

影片隨即引來網民熱議，不少網民大讚沈殷怡和陳欣妍有姣好身材，對節目充滿期待，但也有網民批評行山節目不應穿著過於曝露的衣著，以免發生危險。

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然而，ViuTV今天（2日）上載了另一段《美女郊遊遊》宣傳片，澄清因昨天為愚人節而跟觀眾開個玩笑。

▲ 沈殷怡和陳欣妍於「預告片」中僅穿著三點式行山。（ViuTV FB截圖）

ViuTV寫道：

(細細聲，有啲驚。唔好打面唔該🙈) 【其實係美女行山中伏真人騷《美女郊遊遊》】 Shirley Sham 沈殷怡 Shirley Chan 陳欣妍 真係好玩得，尋日條三點式片只係愚人節派下福利畀大家咋😂 現實係兩位應承咗做呢個節目，先知要上山下海玩呢樣試嗰樣，眼淚鼻涕爆缸樣樣齊！ 雖然唔係只著三點式，但集集都有唔同造型畀驚喜大家! 4月13日 晚上10:30 《美女郊遊遊》首播！ #美女中伏 #真人騷 #睇人咩咩最開心 #愚人節

據悉，《美女郊遊遊》本來計劃到外地取景拍攝，但礙於受到新冠肺炎疫情影響，節目最終只能於香港拍攝。