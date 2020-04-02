【主播爸媽】勇於面對得失學習街頭智慧　體育主播伍家謙︰運動場是校外班房

▲ 伍家謙因小時候太頑皮，被爸爸捉去做運動放電，從此與體育結下不解緣。

「伍家謙，交俾你講體育。」踏入「男人40」的伍家謙自小與體育結下不解緣，因性格好動，被爸爸捉去做運動放電，培養出體育狂熱。家謙想不到畢業後的職業也與體育有關，由報紙到加入TVB均報體育新聞，被不少運動員精神打動。即將成為新手爸爸的家謙，對龍鳳胎孩子沒有多大期望，只求他們健康平安，做人有體育精神。

有「體育新聞王子」稱譽的伍家謙，即將跳級做2孩之父，太太Betty正懷龍鳳胎，預產期4月中。鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，除產檢之外，兩人近日已足不出戶，屆時家謙會陪太太入院開刀誕B。

▲ 伍家謙與太太識於微時。（受訪者提供相片）

原本家謙在湊B和現場直擊東京奧運之間處於兩難，但東京奧運日前已宣佈延至明年7月舉行，家謙現可專心湊B，相信新手爸爸的「在家工作」，必定比採訪工作更具挑戰。

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採訪2屆奧運 難忘李慧詩摘銅

家謙在珠海學院新聞系畢業後，2003年加入TVB新聞部當體育主播及記者，至2014年離開。在11年的歲月中，他採訪過08年北京及12年倫敦兩屆奧運，他最難忘一班出戰倫敦奧運的香港運動員，當中有「牛下女車神」李慧詩奪得銅牌，是香港史上第3面奧運獎牌、香港首面銅牌。

除了李慧詩，「黑妹」葉姵延在羽毛球女單都打入八強。該屆奧運還發生很多大事，包括劉翔斷腳，我們很多人在街上等待劉翔出院，卒之等到他做訪問，很有滿足感。

▲ 伍家謙難忘恩師伍晃榮的教導，令他畢生受用。「只要一日未播出街，你一日都要諗點樣再做好啲。所有你覺得做得好好嘅嘢，都一定有可以做得更好嘅地方。」（伍家謙fb圖片）

香港足球東亞運奪金最激動

由報章記者到成為「體育新聞王子」，家謙去過無數大小運動會，採訪過多位世界級運動員，包括近期不幸離世的高比拜仁（Kobe Bryant），令家謙深感沉痛。而最令他的心情激昂的片段，就是一班長期被看不起的香港足球員。

我是跑足球新聞出身，對球員及相關人士都有深厚感情。2009年香港主辦東亞運，香港在足球項目奪得金牌，見證著他們爭氣真的非常激動，我記得當時連記者們都在記者室一起嚎哭。

▲ 香港足球隊在2009年東亞運動會歷史性奪得金牌。（香港經濟日報圖片）

球場上學習「街頭智慧」

眾所周知家謙是標準籃球迷、足球迷，他從小在街場聯群結隊打波，學習一種班房外的「街頭智慧」，領會團隊體育精神，一班波友更成為死黨。

「街頭智慧」並非指「走精面」，而是靈活變通，學習人與人之間的相處，因在運動場上，你會遇到很多人士，見識到不同場面。

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家謙小時候特別頑皮、好動，但不是壞孩子。老師每次皆在其手冊寫上評語「好動多言」，故自小被爸爸捉去做運動放電，令家謙與運動結下不解緣。

▲ 伍家謙十分期待龍鳳胎出世，踏入男人40的他，希望仍有力氣陪孩子打籃球。（陳智良攝）

從小儲球星貼紙追體育雜誌

他坦言運動對他影響深遠，求學時期喜歡玩插圖冊，儲球星貼紙；又每期追看《奪鏢》體育雜誌，慢慢培養出閱讀習慣，尤其愛拜讀金庸、衛斯理和畢華流的作品。由似懂非懂，至看出趣味來。

閱讀為我打好文字根基，由看體育雜誌，到做學生運動員，再成為體育主播，一環扣一環，好像冥冥中有主宰，想不到現在的工作都與體育和文字相關。

▲ 中七時期的伍家謙（後排中）是學校籃球隊一員，相當帥氣。（伍家謙fb圖片）

聖士提反堂中小學校友

家謙出身平民學校，是聖士提反堂小學及聖士提反堂中學的校友。他形容當年成績中上，「我符合到學校要求。」雖然很多父母認為，偏重運動會影響學業，但家謙父母給予他很大自由度發展運動，讓他早已從比賽輸贏中，悟出大道理。

運動場是課室以外的班房，很多道理在班房中學不到。在運動場上，你是學習去輸。學識輸與習慣輸是兩回事，你要學識如何面對失敗，因為人生中，輸的次數必比贏的次數多。每一次輸，是為下次勝利去累積養份，做好準備。

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▲ 伍家謙現時仍活躍幕前，忙於做電視節目主持、廣告及自家網上體育頻道。（伍家謙fb圖片）

孩子應有好勝心 培養團隊精神

學懂接受失敗，也不等於看淡輸贏。在尊重「體育精神」下，人人都應有一點好勝心，不論在賽場、職場及學校上，都是一股推動力讓自己做得更好。

我自小很好勝，不服輸，一輸就發脾氣。我覺得最難是面對失敗，很難受、很痛，但我要有勇氣重新審視這次失敗，才知道自己有何不足，下次才有機會爭勝。所以做人，總要有一點爭勝的決心。

家謙希望在身教之下，培養到一對龍鳳胎愛上做運動，最少要學識游泳加強心肺功能，更是求生技能。

「我希望自己還有氣力陪孩子打籃球。」家謙相信隊制運動，更有助孩子建立團隊精神，對成長有極大裨益。

一個人有一個想法，籃球隊五個人就有五個想法，如何將大家的想法融合一起，共同面對壓力，在運動場上學習會比課室快得多。

伍家謙專訪（上集）分享新手爸爸心情︰

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記者︰林綺玲

場地︰MioXpace