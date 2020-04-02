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立法會議員朱凱迪疑在大欖尋獲解放軍直升機墜毀地點　發現殘骸及雜物　

社會 20:24 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

現場遺下疑直升機的碎片殘骸。(朱凱迪fb截圖)

解放軍駐港部隊一架直昇機本周一(3月30日)訓練期間墜毀，立法會議員朱凱廸親到大欖郊野公園了解，在距離行山徑約100米，懷疑發現直升機墜毀點，一座中電的電爦被扯脫的駁位，泥土曾被翻整，圖將沒被檢走的碎片遮蓋，地上滿布機油氣味，泥土中疑是直升機殘骸碎片及一些紙張，包括儀錶板部分。

疑被直升機墜落扯脫的電纜駁位。(朱凱迪fb截圖)

朱凱迪在Facebook專頁上載多段短片講述發現經過，他表示檢獲一些大量紙張疑是直升機散落的說明書，以及直升機型號或編號，寫有「K/JZ9ZH 直升机」；朱凱廸說，懷疑曾有軍人到上址清理，現場留下很多飯盒和垃圾，亦找到一個深錄色以簡體字印有「專用袋」字樣。

紙張上寫有疑是直升機的型號或編號。(朱凱迪fb截圖)

據悉，在墜機事件後，有附近村民曾看見大批解放軍上山，手持鐵剷，聲稱到上址進進行演習。軍機墜毀當日，中電供應電網大範圍曾出現少於0.1秒電力驟降。中電事後表示仍調查原因。

解放軍清理現場後遺下的深綠色專用袋。(朱凱迪fb截圖)

事件在本周二(3月31日)解放軍駐港部隊和保安局，在差不多同時發出公告，指在周一（3月30日）訓練期間，一架駐軍直升機在大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事。事故並未涉及任何民居受損或市民受傷，駐軍會根據駐軍法處理及調查事件，保安局會繼續與駐軍了解事件。

駐港部隊新聞發言人韓鈾中校證實，駐軍一架直升機在大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事，目前原因正在調查中。

記者：廖傑堯

朱凱廸 解放軍 保安局 中電

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