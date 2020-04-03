【第8號癌症殺手】患癌不是末日　港女患淋巴癌活在當下台灣單車環島遊重拾笑容

▲ Jennifer從淋巴癌康復後就創辦了「不倒騎士」的組織，帶領一班癌症康復者及患者可以騎上單車離開病床，甚至赴台環島。

與癌魔的搏鬥總會磨蝕患者的意志，患者甚至會有自己一生也離不開病床的想法，作為過來人的Jennifer亦深深明白。過去患上淋巴癌的她曾經在醫院崩潰大哭或打大腿發洩，這些經歷讓她在康復後決定創辦了「不倒騎士」的組織，帶領一班癌症康復者及患者可以騎上單車離開病床，甚至赴台環島。

這些一般人也未必能完成的旅程，最終卻被Jennifer與這班「同路人」一一征服。談到自己在組織的角色，她表示：

當看到『同路人』接受我的鼓勵後，能夠繼續咬緊牙關往前騎...到抵達終點所露出的笑容絕對開心過自己騎車。

▲ 接受化療期間，Jennifer感激一直有家人的支持。（受訪者提供）

難忘父親「走私」魚蛋粉 即使食完必嘔仍快樂

Jennifer02年在加拿大讀書時證實自己患上淋巴癌第三期，加上當時正值失戀期，這雙重打撃讓她幾近崩潰。回港就醫後，她甚至一度因害怕抽取骨髓而在醫院大哭，儘管醫生曾安慰指只會有少少痛，但Jennifer這時笑着揭開真相：

當一枝如原子筆般長的針插入盤骨，我那時「痛到飛起」！

證實患癌後，Jennifer需接受為期3個月的化療，其間不斷嘔吐及掉頭髮，再接受骨髓移植後「被困」隔離病房更讓她不時暴躁到要打大腿發洩，這時她就慶幸自己有家人的支持。

本身為護士的母親總是緊張的關注她飲食衞生等習慣，讓Jennifer至今仍感嘆「壓力山大」，還有父親偏偏愛把她愛吃的魚蛋粉「走私」至醫院，雖然她最後還是會把魚蛋粉嘔出來，但她仍覺得這些「嘔吐」是開心的，當然還有不時為她洗頭的妹妹，以及那個骨髓相吻合的弟弟，總是揶揄她的一句：「你要錫住我，我係你救命恩人！」

笑着回憶過去種種的Jennifer坦言，家人的關心和支持真的好重要。再談到那豌「邪惡」的魚蛋粉，Jennifer表示患病期間的飲食當然必須要有益，「但如果有些食物你吃完後會感到很開心，其實亦可以淺嘗」。

因為開心很重要，有些明明很有營養的食物，甚至藥物，但你以苦果乾的口臉去吃，其實未必吸收到...治療過程一定要有正面開心環境先撐得住！

▲ Jennifer帶領「同路人」離開病床，赴台環島。（受訪者提供）

Jennifer :人生不只是一張病床

這些家人的支持讓Jennifer發現到原來旁人的關心，對患者及長期憂慮會復發的癌症康復者有很大幫助，加上她後來認識到幾位曾赴台環島的同路人「前輩」，創辦「不死騎士」的念頭開始萌芽。

由最初不會轉波段、騎馬路的單車新手，到在2016年創辦「不倒騎士」為「同路人」組織本地單車活動，甚至帶領他們赴台環島、騎上台灣公路海拔最高點武嶺，Jennifer坦言要感謝一班同為癌症康復者的「單車前輩」幫忙。

對於創辦「不死騎士」的動機，Jennifer表示想借此找更多背景、經歷類近的「同路人」互相鼓勵，讓他們知道「人生不只是一張病床，你還可以離開張病床去鼓勵其他人，不是生病後就『收埋自己』。」

過去曾有一位患有胃癌的病人剛做完手術，他本身很喜歡騎單車，但一直沒人陪。Jennifer當時決定陪他騎上一段路，雖然過程中他騎得非常慢，但當大家在餐廳休息吃飯時，他卻動容地表示自己從未試過生病後笑得那麼開心，又感恩自己終於可出外與那麼多人見面。

可惜他的治療不太理想，最終不幸病逝。但Jennifer仍然記得對方生前所說的一番話：「我單車都已經由內地帶回香港，待我病情好轉後一定要出發環台」。雖然這個願望他最終沒有達成，但Jennifer表示，單車儘管未必可以直接對病情有幫助，但至少單車讓他認識到一班單車同好，在他離開前擁有一個快樂的回憶。而這正正就是Jennifer創辦「不倒騎士」的原因，那就是為「同路人」帶來一個積極面對的心境。

醫生只會醫你的病，但你自己的精神只能自己及身邊的朋友支持才有幫助...我們有樣辨你看，其實我們可以笑，可以走出病房，希望更多「同路人」可以走出來，打開自己，我們會陪你行每一步！

▲ 為「同路人」帶來一個積極面對的心境，是Jennifer創辦「不倒騎士」的原因。(受訪者提供)

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記者:吳梓楓