【新冠肺炎】煙草生長技術研疫苗進臨床測試　英美煙草公司冀6月周產100萬劑

▲ 美煙草公司今稱，正在研發一種可能用於新冠肺炎的疫苗，目前已進入在臨床測試。（資料圖片）

新冠肺炎全球肆虐，多國專家正積極研發疫苗抗疫，英美煙草公司今（2日）稱，正在研發一種可能用於新冠肺炎的疫苗，目前已進入在臨床測試，籲能向英國衛生部、美國生物醫學高級研究和發展管理局提供技術，冀於6月投產，預計每周生產100萬至300萬劑疫苗。

疫苗由英美煙草公司旗下，位於美國的生物技術公司肯塔基生物加工公司研發，該公司曾成功研發治療伊波拉病毒的藥物。

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英美煙草公司指，該疫苗是透過複製新冠肺炎一部分的基因序列，以開發潛在抗原，用作引起體內的免疫反應以產生抗體。而將這種抗原注入煙草植物中繁殖，一旦收成，抗原會被純化，並強調研發已進行臨床前測試階段。

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煙草生長專利技術研疫苗 或較傳統方法安全

英美煙草公司補充指，研發過程是利用英美煙草的煙草生長專利技術，而從煙草提鍊的疫苗成份相較於傳統疫苗產製技術可能更安全，因為煙草植物不會寄養會引起人類疾病的病原體；疫苗中的成份在煙草植物中累積速度更快，能加速疫苗的開發速度；常規疫苗通常需要冷藏，這疫苗製劑在室溫下仍可保持穩定；此技術有可能在單劑中提供有效的免疫反應。

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英美煙草公司科學研發部門總監David O'Reilly表示，已與「美國食品藥物管理局」接觸，正等待該局下個階段的指示；同時亦與英國衛生部、美國生物醫學高級研究和發展管理局聯絡，提供英美煙草的相關研究技術，希望能與有相關單位盡早開發出新冠肺炎疫苗。

責任編輯：鄧凱文