涉酒店藏易燃物及擲汽油彈　兩16歲男生准保釋須完成功課及網上授課

▲ 案件押後至5月29日，以進一步檢驗涉案汽油彈等，其中2名16歲男生准保釋，須守宵禁，外出由家長陪同。（資料圖片）

今年2月4日油麻地發生堵路及投擲汽油彈事件，16歲至26歲的4男1女涉投擲汽油彈及在酒店藏有易燃物品，各人同被控縱火及管有攻擊性武器罪，案件今（2日）於九龍城裁判法院再訊，押後至5月29日，以進一步檢驗涉案汽油彈等，其中2名16歲男生准保釋，須守宵禁，外出由家長陪同，並須遵守校規及完成網上授課等。

5名被告為陳鴻基（23歲；無業）、陳國強（26歲；運輸工人）、林天詠（19歲；待應）及2名16歲男生，5人同被控於1項縱火及1項管有攻擊性武器罪。

控方申請押後案件，以進一步檢驗涉案汽油彈、指紋、撿取被告手機翻查訊息，以及索取信用卡使用紀錄等。

兩名16歲男生今申請保釋獲批，准以10萬現金及3,000元人事保釋，期間不得離港，須守宵禁令，每周到警署報到3次，禁足油尖旺一帶。署理主任裁判官嚴舜儀一度押後案件至下午，待控方釐清禁足範圍，裁判官下午開庭後增加保釋條件，包括外出時須由家長陪同，必須完成所有作業、網上授課、遵守所有校規，下次再訊時由學校遞交書面證明，確認兩人有切實交功課。女侍應林天詠續准保釋，首兩名被告保釋申請被拒，還押候訊。

控罪指他們於2020年2月4日，在油麻地彌敦道及甘肅街交界無合法辯解而用火損壞屬於香港政府的上述交界馬路；另外於2020年2月5日，在油麻地Casa Deluxe Hotel 1104室內管有10個內有易燃液體的玻璃瓶、3罐液化石油氣、兩把鐵槌、4罐噴漆油、兩罐電油、1罐腐蝕性液體、1把士巴拿及1把剪鉗，意圖作非法用途使用。

記者：林欣樂