【新冠肺炎】寵物界勞方工會：有商戶生意跌9成　政府不出手　恐現裁員潮

▲ 香港寵物界工會代表盧小姐指，如政府不出手派錢，寵物業界或會出現裁員潮。（車耀開攝）

疫情底下百業蕭條，政府早前推出「防疫抗疫基金」支援各行各業，但寵物業界未能受惠。香港寵物界工會（工會）今日（2日）召開記者會，指業界已有7.5%員工被裁，呼籲政府派錢救亡，否則恐觸發寵物業間裁員潮。有寵物酒店員工對前景感擔心，亦恐怕難以養育7隻狗隻。

陳小姐是寵物酒店員工，月薪不過2萬元，但除養活自己，每月亦要花近5,000元養活7隻狗隻。她指出疫情令港人無法外遊，自然不會帶寵物到酒店寄宿，「過去旅遊旺季每日full booking，現在1個月都未必有1單生意」。她坦言公司現只靠零售業務支撑，擔心自己被裁。

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香港寵物界工會是新成立的勞方工會，現有約80名會員，工會代表盧小姐指，向會員作網上調查後發言，7.5%的受訪者已被解僱。而工會向業界了解後，亦發現寵物培訓、寵物保姆、寵物酒店企業的營業額大跌9成；業內其他類型的店舖，亦錄得3至7成的營業額跌幅。

盧小姐又指，寵物業界未獲政府關注和資助，持續下去，恐怕會出現裁員潮。

工會向政府提出以下訴求：

為每間寵物界實體店資助港幣8萬元

為每名因是次疫情遭解僱或停薪留職的寵物界全職僱員提供資助港幣8,000元

為每名因是次疫情遭解僱或停薪留職的寵物界兼職僱員資助港幣4,000

要求政務司司長張建宗盡快與工會代表見面

記者：陳梓蔚

