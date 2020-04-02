【金像女情】蔡思韵《幻愛》獲提名影后自覺幸運　以張曼玉為目標盼成多面演員

▲ 蔡思韵接受《金像女情》訪問。（圖片：ViuTV）

蔡思韵入行短短三年已經在影圈受到注目，早前在香港電影評論學會大獎憑《幻愛》獲最佳女演員，同時《幻愛》亦令蔡思韵入圍本年度香港電影金像獎，成為候選最佳女主角之一，蔡思韵接受ViuTV本周日《金像女情》節目接受主持何嘉麗訪問時談到短短幾年的成績時，說 :「我很幸運 !」

蔡思韵回想當年孤身去台灣藝術大學進修，得到媽媽支持及贈言。

她稱：「 媽媽對於我要去台灣是有擔心的，但見我認真想去學表演便支持我， 但叮囑我要認真做一個藝術家，唔好做個花瓶 ! 」

▲ 蔡思韵自覺幸運。（圖片：ViuTV)

何嘉麗問她是否很介意被指是花瓶 ，是否不喜歡只被談及外表，蔡思韵自謙說 : 「 我唔覺得自己好靚，靚是好主觀，每個人都有其獨特，我可能是有自己個性，但希望別人見到我的努力 !」

蔡思韵2017年參演viuTV電視劇 《短暫的婚姻》與陳奕迅合作因而備受關注 , 開始讓人認識。

▲ 何嘉麗跟蔡思韵暢談演藝。（圖片：ViuTV )

她指：「我好幸運，演員努力之外都要有機遇與運氣，我感恩有機會與Eason合作，但畢竟當年22歲要去演太太、媽媽，對我是很遙遠的事，所以我投放餵養貓咪的感情，養寵物與主人就好似媽媽與小朋友的相處。」

至於今次憑演出《幻愛》角色去角逐香港電影金獎女主角，她說一人分飾兩角是很複雜，是很大挑戰。其中一場情緒崩潰戲，NG了20次 ! 不過，蔡思韵對演戲充滿熱情，愈是困難愈要克服。

談到在云云女星中，她最欣賞是張曼玉， 「我好鍾意張曼玉《甜蜜蜜》，演出多面化，喜劇，慘情、純情，少女，高貴、又傻又癲都可，我希望自己都可以成為百變女演員 !」