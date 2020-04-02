【洲際翻新】洲際酒店回應無法透露受影響員工細節　2022年改名香港麗晶酒店　

▲ 洲際酒店公布翻新計劃後，有酒店員工心情似乎未受影響。（陳永康攝））

新冠肺炎疫情令訪港旅客量大減，重挫本港酒店業。香港洲際酒店今日（2日）公布，將於4月20日起關閉，展開30年來最大型的裝修翻新工程，並將會在2022年重新開業時更名為香港麗晶酒店。酒店發言人回應TOPick查詢時指，4月19日將為酒店最後一晚營業，惟無法透露受影響員工之細節，會為他們提供協助。據了解，逾百名員工受影響。

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香港洲際酒店發言人指，酒店會遵守本港相關法律及守則，並將為員工提供適切之協助，盡可能被安排在洲際酒店集團旗下其他酒店的就業機會，在之後酒店重新開業時，他們也將被優先考慮再次加入酒店。發言人稱，基於《僱傭條例》，酒店無法透露受影響員工之細節。

▲ 洲際酒店未公布受翻新影響的員工人數。（陳永康攝）

酒店指，4月19日（星期日）將為酒店最後一晚營業，並於4月20日關閉，在整個翻新過程中，酒店中菜餐廳欣圖軒將保持營運，客人可透過毗鄰K11 Musea商場進入，酒店於未來數星期，會聯絡相關客戶、合作夥伴及客人，如客人有任何查詢，可電郵hongkong@ihg.com或直接聯絡相關負責同事。

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香港酒店工會則稱，目前仍在了解事件中，暫未接獲求助個案。

香港酒店業協會執行總幹事郭志傑表示，新冠肺炎疫情在全球肆虐，各地旅客量都下跌，一些高檔次的酒店的平均入住率只有單位數，經營負擔變得沉重，不少大型酒店集團都作出了調整人手的安排，例如有酒店停業數月﹑要求員工放取無薪假等，但相信屬疫情影響下的暫時性安排，長遠而言仍要視乎酒店管理層的商業決定。

▲ 香港洲際酒店將於4月20日起關閉。（陳永康攝）

香港洲際酒店早前宣佈，在今年農曆新年後，進行為期逾一年的翻新工程，完工後改用原名「麗晶酒店」。該酒店於上月12日已公佈，旗下米芝蓮一星法國餐廳Rech當日起停止營業， 酒店職員曾指，酒店不排除日後再與餐廳集團合作，再開新餐廳。

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記者：陳曉瑩