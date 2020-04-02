【新冠肺炎】物管支援計劃已批出315宗申請　涉870萬元資助逾2,000幢樓宇

▲ 「物業管理業界抗疫支援計劃」至今批出315宗申請，涉及資助金額約港幣870萬元，惠及超過2,000幢樓宇。（資料圖片）

物業管理業監管局今日（2日）公布，「物業管理業界抗疫支援計劃」至今共收到約3,700個查詢及超過2,500份申請，當中315宗申請已獲批核，涉及資助金額約港幣870萬元，惠及超過2,000幢樓宇；相關物業管理公司和業主組織將陸續收到獲發資助的通知。

政府早前在「防疫抗疫基金」下設立「物管支援計劃，為私人住宅和商住兩用樓宇的物管公司或業主組織提供「抗疫清潔補貼」，並資助他們向清潔和保安員工發放「抗疫辛勞津貼」，每幢合資格的私人住宅和綜合用途樓宇最高可獲港幣26,000元資助。

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監管局主席謝偉銓先生表示，很高興「物管支援計劃」能為前線物管人員提供適切的經濟支援，並嘉許他們為保障市民健康的付出。他提醒，計劃的截止申請日期為4月15日，仍未提交申請的物管公司及業主組織，可透過網上電子申請平台或以郵寄方式提出申請。

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責任編輯：徐紹軒