【新冠肺炎】熟食中心未獲資助　容海恩促第二輪基金補漏拾遺

▲ 食環署轄下熟食中心同受疫情打擊，但未能受惠於第一輪抗疫基金。（陳宛彤攝）

新冠肺炎疫情持續，即使港府過去曾設立300億元防疫抗疫基金，但仍有不少行業遭到遺留，包括食環署轄下熟食中心的食肆東主，多名東主反映過往未符合申請資助資格。新民黨立法會議員容海恩希望，港府即將公布的第二輪抗疫基金，能夠涵蓋過去未受惠的行業，包括熟食中心東主。

▲ 周太表示，減租作用極為有限，認為熟食中心過去未能受惠於基金存在不公。

熟食中心食肆東主周太揚言，現時每個月「蝕住做」，疫情打擊再加上政府限制措施，令到熟食中心人流更少，即使食環署延長了，因去年社會事件而減租半年的措施，但每月減租只有數千元，連伙記人工都抵銷不到，對租戶作用有限。

周太又指出，其他食肆過去能申請李嘉誠基金會的「應急錢」，亦可獲港府的一次性8萬或20萬港元資助，反觀熟食中心同為飲食業，但卻「樣樣都無」，認為存有不公。

另一名東主陳小姐形容，現時營運艱難，出現「開又死，唔開又死」的情況，本身聘請十多人都已經減至4人，坦言情況「好難頂」。陳小組續指，食環署已減去一半租金，每月仍要繳交冷氣費，希望可獲現金援助，以解燃眉之急。

▲ 容海恩（右）了解熟食中心情況，冀第二輪基金能夠向檔主提供援助。

議員容海恩今（2日）赴石湖墟街市視察，她表示有不少東主反映生意受疫情嚴重打擊，營業額大挫8成，但熟食中心過去卻未能受惠於防疫基金，對基層影響尤其嚴重，希望政府啟動的第二輪基金能夠作出支援。

記者：陳宛彤