機場客運量連續7個月錄按年跌幅 跌幅介乎11,7%至68% 社會 18:50 2020/04/02 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 機場客運量連續7個月錄按年跌幅，跌幅介乎11,7%至68%。（資料圖片） 政府官員今日（2日）以書面回應議員提問，立法會旅遊界議員姚思榮質問政府，由去年6至今年2月，本港機場客運航班的客運量按年變化。據政府答覆，本港機場客運量，自去年8月起，均錄得按年跌幅，2020年2月的情況最嚴重，客運量臨時數字只有約187.9萬，較去年同期的5.867萬，跌68%。 有關數據如下： ▲ （立法會文件） 記者：陳梓蔚 相關文章 【新冠肺炎】13日內976名機場抵港人士接受病毒測試 917人呈陰性 22:25 2020/04/01 【新冠肺炎】13日內976名機場抵港人士接受病毒測試 917人呈陰性 【新冠肺炎】確診者曾到機場麥當勞用膳 有關分店已暫停營業消毒 22:00 2020/03/26 【新冠肺炎】確診者曾到機場麥當勞用膳 有關分店已暫停營業消毒 【新冠肺炎】11日內833名機場回港人士送檢測中心 暫738人測試結果為陰性 22:25 2020/03/30 【新冠肺炎】11日內833名機場回港人士送檢測中心 暫738人測試結果為陰性 姚思榮 立法會 客運量 機場