▲ 機場客運量連續7個月錄按年跌幅，跌幅介乎11,7%至68%。（資料圖片）

政府官員今日（2日）以書面回應議員提問，立法會旅遊界議員姚思榮質問政府，由去年6至今年2月，本港機場客運航班的客運量按年變化。據政府答覆，本港機場客運量，自去年8月起，均錄得按年跌幅，2020年2月的情況最嚴重，客運量臨時數字只有約187.9萬，較去年同期的5.867萬，跌68%。

有關數據如下：

▲ （立法會文件）

記者：陳梓蔚