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機場客運量連續7個月錄按年跌幅　跌幅介乎11,7%至68%

社會 18:50 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

機場客運量連續7個月錄按年跌幅，跌幅介乎11,7%至68%。（資料圖片）

政府官員今日（2日）以書面回應議員提問，立法會旅遊界議員姚思榮質問政府，由去年6至今年2月，本港機場客運航班的客運量按年變化。據政府答覆，本港機場客運量，自去年8月起，均錄得按年跌幅，2020年2月的情況最嚴重，客運量臨時數字只有約187.9萬，較去年同期的5.867萬，跌68%。

有關數據如下：

（立法會文件）

記者：陳梓蔚

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