港台重申節目對台灣沒有任何取態　工會：我們已失去發問的自由

▲ 香港電台發言人回應指，審視全集內容後，認為該集節目並無違反「一國兩制」，亦沒有違反《香港電台約章》。（資料圖片）

商經局長邱騰華今（2日）直斥港台節目（The Pulse）問世衞會否讓台灣加入組織一事，有違一個中國的原則，促廣播處長對此負責。港台工會指指控無理，並嚴重損害香港的新聞自由；港台發言人亦重申，節目只以地方（place）來形容台灣，本身並沒有任何取態。

港台問世衞是否接納台灣加入 商經局：違一個中國原則及《約章》

香港電台節目製作人員工會回應邱騰華言論指，節目主持當日詢問措辭簡單直接，不帶個人或預設立場，更沒有用「國家」來形容台灣；世衛亦可直接回答台灣不是一個主權國，工會反問「提問本身如何違反一個中國的原則？」

工會表示，《香港電台約章》列明香港電台擁有編輯自主，「不受商業、政治及/或其他方面的影響」，直斥當局破壞《約章》精神，而局長高調要求作為總編輯的廣播處長負責，相當罕見。

香港電台發言人亦回應指，該節目主題是探討世界各地新冠肺炎疫情，旨在分析各地疫情之應對及受影響的民眾感受，有各地方政府的說法，亦有世衞的回應。

發言人重申，當提及台灣，節目只以地方（place)來形容，本身並沒有任何取態，而港台審視全集內容後，認為該集節目並無違反「一國兩制」，亦沒有違反《香港電台約章》。

責任編輯：鄧凱文