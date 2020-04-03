【留家煲劇】男神李敏鎬新作4月中開播　《The King︰永遠的君主》跨越平行世界奇幻戀

▲ 《The King︰永遠的君主》李敏鎬飾演的皇帝李袞，鄭恩彩則飾演大韓帝國首位女總理。

奇幻浪漫愛情類型的韓劇近年大受歡迎，而男神李敏鎬退伍後回歸拍攝的《The King︰永遠的君主》，就繼續大賣夢幻愛情。Oppa今回化身平行世界中大韓帝國的皇帝，遇上金高銀飾演的現實世界女刑警，來一段跨越平行世界的愛戀，被視為4月最令人期待的全新韓劇。

曾主演《繼承者們》、《藍海傳說》等偶像劇的韓流男神李敏鎬，退伍後，終於回歸小熒幕有新劇《The King︰永遠的君主》推出。

此劇幕後創作班底強勁，由金銀淑編劇（《鬼怪-孤單又燦爛的神》、《陽光先生》、《太陽的後裔》）搭擋雙導演白尚勳（《秘密》、《太陽的後裔》）及鄭志賢（《請輸入檢索詞WWW》），嘗試在奇幻浪漫類型劇種上再創高峰。

兩個世界男女的相遇

今次男主角李敏鎬飾演的角色不是鬼怪、外星人或北韓人，而是來自平行世界，兼且高富帥的大韓帝國皇帝李袞。女主角金高銀則是來自現實世界大韓民國的刑警鄭太乙。他們名副其實是來自兩個不同世界、不同背景及性格的人。

故事講述在兩個平行宇宙的交匯處，身為君王的李袞竭盡所能要關閉連結異次元的通道，而女刑警鄭太乙則只想守護人們的性命及其所愛。不同次元的人們會相知相惜，還是相愛相殺？

「白馬皇帝」造型

此劇預告片曝光後，身高187公分的李敏鎬騎着白馬出場，以及他作為皇帝的眾多靚仔造型最引人談論，被譽為「最帥皇帝」。女主角金高銀不是典型美女模樣，但之前主演《鬼怪-孤單又燦爛的神》大受好評，二人首次合作，他們會如何演繹這段標榜是「超越1和0之間距離的愛」？

此劇有禹棹煥、金景南及鄭恩彩合演，在奇幻愛情以外，還有爭權上位的戲碼上演。此劇將於4月17日晚在韓國SBS首播，Netflix未有公布其上架日期，但就表明會跟貼韓國於同日首播。

INFO

《The King︰永遠的君主》

4月17日韓國SBS首播（Netflix同日首播）

記者：程日