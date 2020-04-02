【兒童口臭】小朋友長戴口罩不造成口臭　兒科醫生︰口腔衛生及呼吸道疾病才是口臭主因

▲ 兒科醫生指小朋友戴口罩不會造成口臭，口臭成因多由口腔衛生或慢性呼吸道疾病引起。

新冠肺炎疫情持續，在停課期間小朋友大多留在家中避疫，即使外出也長期配戴口罩，做好防疫措施。不過，有媽媽說孩子戴口罩後，口腔容易出現異味，而兒科醫生則指小朋友戴口罩不會造成口臭，口臭成因多由口腔衛生或慢性呼吸道疾病引起。

口腔衛生欠佳易生細菌

兒科專科醫生劉成志表示，口臭常見於兒童口腔衛生問題，如果小朋友沒有良好的刷牙習慣，當食物殘渣殘留在牙縫，殘渣經發酵後便會產生異味。此外，若小朋友有蛀牙，或出現其他牙肉發炎狀況，例如牙周病、牙瘡，亦會導致細菌生長及分泌出一些物質，都是引起口臭的成因之一。

有小朋友正進行牙齒矯正，劉醫生稱若他們使用的牙齒矯正器清潔不當，又或殘留食物殘渣，同樣會造成異味。

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消化道及呼吸道疾病引起

劉醫生提到，口腔與消化道相連，小朋友腸胃不佳甚至經常便秘，他們會產生較重的口氣。至於吃味道較濃烈的食物，例如咖哩、蒜頭，也是造成口氣的成因之一。

除了由消化道引發的口臭問題，劉醫生表示呼吸道疾病也會造成口臭。例如慢性鼻敏感、鼻竇炎同時帶有細菌，產生的濃液味道亦較重，倒流於口腔中容易出現異味。

劉醫生又指出，有小朋友不慎把玩具塞入鼻孔，發炎所倒流的濃液也會造成異味，不過劉醫生坦言這個情況並不常見。

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戴口罩出現口臭情況微

在疫情下，小朋友外出需戴上口罩，家長關心孩子長期戴口罩會否引起口腔異味。劉醫生解釋，長時間閉口確實有機會製造口氣，但小朋友在正常用鼻呼吸的狀態下，理論上出現口臭的情況很微。只是有小朋友因鼻塞而改用口呼吸，令口腔比較乾，會容易出現異味。

劉醫生提醒家長應針對小朋友口臭的成因解決問題，日常注意孩子的口腔衛生，培養良好的口腔護理習慣。小朋友出現蛀牙或牙肉發炎問題，則要盡快向牙醫求診。他補充，慢性呼吸道疾病即使用藥後，口臭情況未必能即時解決。

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記者︰駱秀玲