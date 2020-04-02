【新冠肺炎】中學校長會促教育局研押後或取消文憑試方案　倡改用SBA及校內試成績評估

▲ 中學文憑試（DSE）筆試因應疫情押後至4月24日開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）筆試因應疫情押後至4月24日開考，學界普遍認為最理想做法是在情況許可下繼續舉行考試，但因應疫情發展，中學校長會早前已促請教育局研究押後或取消文憑試的應變方案。若要取消考試，有中學校長提議改用學生的校本評核及校內試成績，以及學校過往的文憑試成績水平等作參考，大學收生可考慮加強面試及其他學習經歷比重等。

中學校長會主席鄧振強表示，最理想的情況是，在能夠保障師生健康安全的前提下，學界的優先任務是完成今屆文憑試，若萬一取消全部或部份考試，學生都應獲發成績，建議當局考慮改用校本評核及校內試成績作評估。他透露早於政府上月底宣布延期開考後，中學校長會已要求教育局研究其他後備方案，包括延期或取消安排，強調應屆考生、家長及社會人士均對於政府有否有應變方案抱有期望，促當局盡快公布。

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鄧振強續指，全球多地正實施入境限制及封關等措施，估計部分原本計劃到海外升學的港生要留港升學，倡下學年提供較多公營大學學位予應屆中六生升學。

▲ 中學校長會主席鄧振強表示，萬一取消全部或部份考試，學生都應獲發成績。（資料圖片）

津貼中學議會主席潘淑嫻表示，文憑試是中學生6年學習的重要里程碑，固然希望能夠在疫情緩和後如期在4月24日，留意到港大醫學院近日亦能順利開考畢業試，可供參考，但強調「200幾人（醫學院考生）跟5萬人（文憑試考生）不可以相提並論。

潘淑嫻續說，萬一疫情嚴重，都要接受不理想的方案，取消文憑試。她指許多中學都受疫情影響而無法舉行中六模擬試，建議考評局參考學生校內成績及學校最近2至3年的文憑試成績水平，「校本評核佔比例太少，不可籠統當為總分」，倡各科要有專業計算方法，並建議大學「特事特辦」，收生時考慮不單單用成績評核，抑或加強面試及其他學習經歷（OLE）佔分等，確保公平性。

記者：馮琪雅