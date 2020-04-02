【新冠肺炎】深圳灣口岸縮短開放時間　朝十晚八服務旅客

▲ 深圳灣口岸4月3日起，旅客清關時間改為每日上午10時至晚上8時。（資料圖片）

為應對疫情，政府發言人今日（2日）公布，港府及深圳政府經商討後，同意縮短深圳灣口岸的旅客清關時間，由原本早上6時30分至午夜，4月3日起改為每日上午10時至晚上8時，直至另行通告。貨物清關服務時間則不受影響，維持不變。

政府2月8日起，要求所有從內地抵港或抵港前14天曾到訪內地的人士，須接受14天強制檢疫，並在3月25日起要求所有從澳門抵港人士，亦同樣須接受14天強制檢疫。

截至昨日（1日），經深圳灣口岸出入境的人數為1392人，其中八成半為香港居民，出入境人數較上述措施生效前下跌97%。經港珠澳大橋香港口岸出入境的人數為141人，近八成為香港居民，出入境人數較上述措施生效前下跌99%。

各陸路口岸貨物清關服務一直維持正常，3月每日平均有8,197架次貨車入境香港（出境8,186架次），較一月平均每天6,838架次（出境6,815架次）上升近兩成。

政府發言人呼籲所有市民如無確切必要不應離港，在留港期間應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。政府會繼續密切監察疫情的發展，並因應情況推出所需措施。

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責任編輯：吳卓峰