反修例7.1佔領立會　復修更換費用逾3644萬

▲ 立法會行政管理委員會今（2日）指，復修更換立會損毀及遺失的物品費用，逾3644萬元。（資料圖片）

去年反修例風波，立法會大樓7月1日受到示威者衝擊，大樓設施被破壞，一度完全封閉復修。立法會行政管理委員會今（2日）指，復修更換立會損毀及遺失的物品費用，逾3644萬元。

行管會回覆立法會特別財委會的議員查詢時指，立法會綜合大樓在去年7月1日及2日遭人闖入，造成建築面料、機電工程系統、資訊科技及保安系統、紀念品店、教育及傳媒設施、家具及其他設備、藝術作品及特色牆嚴重損毀。由於立法會綜合大樓屬政府產業，大樓建築面料的復修工程開支由建築署承擔。其他項目開支則由行管會營運儲備支付。

其中，1765萬用以復修及更換建築面料的費用，包括維修玻璃板、牆板及地磚等；機電工程系統（電力、機械、空調及屋宇裝備工程系統）維修開支約為769萬；資訊科技及保安系統（電子表決系統、即時傳譯系統、X-光檢查器及金屬探測器等）維修開支約為784萬。

行管會指，重要會議設施和關鍵系統的復修和維修工程，已於去年10月初完成。截至今年3月中，立法會綜合大樓玻璃板的復修工程仍在進行。秘書處現正根據行管會購買的保險單，向保險公司索償，賠償金額有待確定。

秘書處亦已向政府當局尋求額外撥款，以支付有關開支。待收到保險公司的賠償後，行管會將會把有關款額退還政府當局。

責任編輯：莫稼浩