【失業慘劇】英國爸爸疫情下失業憂家庭開支　槍殺妻女愛犬再自盡釀家庭悲劇

▲ 英國有位爸爸在疫情下失業，擔憂經濟開支，槍殺妻女再自盡。

新冠肺炎疫情持續擴散，對全球性的經濟造成衝擊，影響民生，英國有位爸爸在疫情下失業，擔憂一家經濟開支，懷疑一時想不開，槍殺妻子、2名幼女及愛犬，然後自盡。警方調查有關案件，初步表示相信是獨立事件，是宗家庭悲劇。

英國《太陽報》報道，英國英格蘭東南部西薩塞克斯（West Sussex）警方於3月29日收到報案，當地42歲男子Robert Needham跟40歲的太太Kelly Fitzgibbons，及3歲與5歲女兒在家中死亡，家中飼養的犬隻也死亡。

有市民向警方報案表示，附近一處住宅內傳出槍聲，警方到場在屋內發現4具屍體，初步判定是謀殺自殺的家庭悲劇，判斷Robert槍殺了妻子、兩女兒與寵物狗，之後後吞槍自盡亡。Robert的媽媽也與他們同住，她未有受傷。

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疑失業憂難支撐家庭開支

據附近的鄰居表示，Robert一家人很正常，未有察覺他們有不妥。而Robert的朋友表示Robert因為受到新冠肺炎疫情影響，工作的建築公司暫停營業，他擔心失業沒有收入，沒法支持家中經濟，近日受此事非常煩惱。而Robert一家所住在物業價值60萬英鎊（約576萬港元），有估計他原本正在擴建家中房屋，擔心失業未能應付房貸等費用，為金錢一時想不通。

當地警長Jerry Westerman表示相信此是獨立事件，屬家庭悲劇，而目前還未能查出兇手的犯案動機。警方亦表示，英國近日至少有3宗類似謀殺自殺案件。截止4月2日，英國新冠肺炎的確診超過29,000宗，當中死亡人數超過2,300人。

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責任編輯︰王明芳