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【新冠肺炎】酒吧明午6時需關14日　陳肇始：酒吧屬高風險地方

社會 20:19 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

酒吧業明日（3日）下午6時起，需關閉14天。（陳國峰攝）

政府今日（2日）刊憲宣布，明日下午6時起，酒吧需要關閉14天。食物及衞生局局長陳肇始見記者時指，酒吧屬於傳播新冠肺炎的高風險地方，為保障公眾健康，決定要求酒吧關閉14天。

陳肇始強列呼籲，市民應減少外出和聚會，並和其他人保持社交距離，又呼籲市民要自律，保持個人及環境衞生。

最新消息：酒吧在4月3日下午6時起關閉14天　食物及衞生局今晚8時15分公布詳情

根據憲報內容，由4月3日下午6時起的14日內，「純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類，並供人就地享用的處所（即酒吧或酒館），該處所必須關閉14天。」

陳肇始稱，違法處所最高可被罰款5萬元及監禁6個月。政府會因應疫情發展，適時調節規例。她提醒市民減少外出，避免聚餐，與人保持社交距離。

政府早在3月23日提出「禁酒令」，但3月27日澄清禁酒令只屬建議，至今日重推。

陳肇始亦有回顧相關條例執行情況指，由昨日下午6時刊憲修例關閉卡啦OK等場所，至4月2日凌晨零時，警方和食環署共巡查了98間卡啦OK、夜店和夜總會，共發出3次口頭勸喻。此外，執法部門亦巡查了3間戲院、24間麻雀館、和8間派對房間，當中並無發現違規。

在食肆方面，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》實施以來，食環署共巡查了1.35萬次。

記者：陳梓蔚

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