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【為醫護打氣】維港兩岸逾10商廈明晚亮支援醫護燈飾

社會 20:04 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

有團體於明日（3日）及後日晚上7時半至8時，發起大廈外牆燈飾標語展示活動，以向醫護人員致敬。（資料圖片）

本港疫情持續，有團體於明日(3日)及後日(4日)一連2晚7時半至8時，發起大廈外牆燈飾標語展示活動，以向醫護人員致敬，參與企業包括新鴻基地產發展有限公司、祥祺集團、信德集團有限公司、中國銀行（香港）有限公司、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司等，屆時將有逾10商廈亮起撐醫護燈飾。

【齊心抗疫】休息仍不鬆懈孤獨進餐　伊院醫護堅守崗位籲市民留家齊心抗疫

全港社區抗疫連線指，早前曾致函邀請維港兩岸商廈響應「大廈外牆燈飾標語展示」活動，截至今日中午12時，已有逾10商廈參與，如信德中心、中國建設銀行大廈、環球貿易廣場等。

屆時將亮起「向堅守崗位的醫護人員致敬」、「齊抗疫 愛香港」、「醫護緊守崗位 我們留家抗疫」、「團結同心齊抗疫珍惜香港是我家」、「齊心抗疫 你我出力」、「戰勝疫情 守護香港」等正面訊息的燈飾，祈望能為醫護打氣。

參與商廈包括（截至2020年4月2日中午12時）：

  • 信德中心
  • 中國建設銀行大廈
  • 中國銀行大廈
  • 環球貿易廣場
  • 祥祺中心
  • 銅鑼灣告士打道227-230號        
  • 中國太平大廈
  • 天廚商業大廈
  • 華懋世紀廣場
  • 交通銀行大廈
  • 中國網絡中心

責任編輯：鄧凱文

燈飾 中國 疫情 商廈 信德中心

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