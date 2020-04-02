【新冠肺炎】被質疑關酒吧令定義模糊　食環署：執法人員會按個別情況看

▲ 陳肇始見記者，解釋關閉酒吧等處所的決定。（陳靜儀攝）

疫情持續，政府今（2日）刊憲稱，明天（3日）傍晚6時起，酒吧及酒館等場所需關閉14天；如會所設施供應酒類予人就地享用，也要關閉。食衞局局長陳肇始強調，酒吧群組出現第二及第三代傳播，今日刊憲屬適時決定，又指會就規定陸續發放更多指引。

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多間傳媒指酒吧群組早已出現，追問局方決定是否「慢半拍」，陳肇始回應指，早前已實施針對食肆的6項新規定，而是次關閉酒吧及酒館的決定是基於衞生署的評估及建議，主要是因應近日出現酒吧群組第二代及第三代傳播，尤其關注到前日（31日）確診的40日大嬰兒是受到曾到酒吧的人所傳染，「令到我們覺得情況更加嚴重，所以今日立刻採取措施」。

根據憲報內容，港府指「純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類，並供人就地享用的處所（即酒吧或酒館），該處所必須關閉14天。」有記者則質疑定義模糊，如日式居酒屋、售賣酒類的便利店、或酒吧改只外賣酒類飲品等是否均需關閉。

陳肇始回應指，酒牌上附有酒吧批註，故部門及業界均知道酒吧的定義，而若該店為酒吧便需關閉，故不存在改為提供外賣服務；陳又強調要視乎該場所是否「純粹或主要售賣酒類」及「供人就地享用」，澄請便利店及超級市場並不包括在內。

食環署副署長（環境衞生）黃淑嫻則指，「睇賣酒業務所佔的比例，如超過50%、60%，或90%賣酒，相信無咩人覺得唔係主要賣酒」，並指出：

唔可以一概而論，個別情況要由執法人員去睇。

而至於美容院何時需關閉，陳肇始僅指，衞生防護中心會一直關注情況，而早前兩名確診美容師懷疑是到過酒吧才感染，故認為關閉酒吧更迫切。

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記者：鄧凱文