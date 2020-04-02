【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵

▲ 一對80後港人情侶無視疫情，堅持出發第3次「環遊二人世界」。

新冠肺炎疫情擴散全球，各國都收緊旅客入境措施遏制疫情。近日有一對80後港人情侶無視疫情，堅持出發第3次「環遊二人世界」，更強調抵達首站新西蘭後會每天吃奇異果，直言「應該可以百毒不侵！」

涉事的港人情侶3月14日在社交專頁公布行程，帖文並附上兩人在香港機場的登機照。帖文指，這趟旅程可謂一波三折，本打算前往印度和尼泊爾的行程亦因疫情影響需要取消。

但他們強調：「不想把計劃一拖再拖」，於是決定旅程首站前往新西蘭，並表示：「看看這個奇異果國會不會令我們心動？」

他們計劃在當地逗留近一個月，然後會到澳洲、東帝汶、印尼、馬來西亞、汶萊 、菲律賓，又指「已經作好最壞的準備，餘下的就交給命運女神吧」。

他們坦言：「我們會好好照顧對方，接下來每天都吃奇異果，增強免疫力，應該可以百毒不侵！」

儘管兩人出發的日子在當地政府正式向全球發出紅色旅遊警告之前，但不少網民都批評他們行為不負責任，非常自私，又指他們恐有帶病毒回港之嫌，直指他們是「港豬」。相信由於帖文受到猛烈抨撃，目前已關閉所有的社交專頁。

據早前報道，新西蘭早前亦有一對港人情侶抵達新西蘭後違反當地隔離令，並乘直升機前往冰川觀光，機師獲悉後即時報警處理。由於兩者時間上相對吻合，有網民猜測兩者或為同一對情侶，不過涉事情侶在關閉社交專頁前已曾否認與搭乘直升機事件有關。

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責任編輯：王俊賢