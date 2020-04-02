立法會議員助理人工最高7.5萬　拍得住議員　

▲ 現時立法會議員每月酬金10.1萬元，作為主席的梁君彥，月薪更高達20.2萬。不過，在背後支援議員工作，原來收入也相當不錯。（立法會）

現時立法會議員每月酬金10.1萬元，作為主席的梁君彥，月薪更高達20.2萬。不過，在背後支援議員工作，原來收入也相當不錯，政界估計

最高薪為經民聯金融服務界張華峰的議員助理，高達7.5萬元。至於助理的平均月薪亦不俗，接近2.2萬元。

根據立法會秘書處就財政預算案的回覆，原來議員助理薪酬平均數，在過去5個立法年度都有逐年上升，最新數字是21,894元；但去年薪酬平均數中位數，卻由17,500元跌至16,316元，跌幅超過1000元。去年議員辦事處聘請全職職員的每月薪酬，平均數增幅為7%，加人工比例略較2018年的6.9%為高。

按立法會《立法會議員申請發還工作開支的指引》文件顯示，每名立法會議員每年可獲發約277萬元作為辦事處營運開支，這筆開支當中包括職員薪酬、辦事處租金等，而議員申報的開支需有單據證明，實報實銷。

事實上，每年立法會年度後，立法會的申報資料透露議助的人工多高。過往資料顯示，經民聯金融服務界張華峰、衞生服務界李國麟、鄉議局主席劉業強出手甚為闊綽，議助人工皆可達5萬以上，與一名新入職的政務主任（AO）不相伯仲。