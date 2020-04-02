【新冠肺炎】袁國勇強調戴口罩有效用　可減少病毒傳播

▲ 袁國勇更在直播中即席示範如何戴口罩。

新冠肺炎疫情在全球大爆發，歐美的確診數字較本港、台灣、日本等亞洲地區更加嚴重，居民是否戴上口罩被認為是確診數字分野的原因之一。港大微生物學系講座教授袁國勇早在疫情初期就提倡戴口罩，他今日（4日）在網上直播，分享抗疫經驗及對於戴口罩的意見。

袁國勇表示，現時疫症出現不少無病徵患者，若他們正確地戴上口罩，含病毒的飛沫難以飛出口罩外，可減少直接或間接傳播的機會，故戴口罩能夠保護他人；而口罩能夠過濾10微米以上的粒子，包括帶上40至200個病毒的大粒飛沫，而且能夠提醒配戴者不要手摸口鼻和臉部，故也能夠起保護作用。

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提到亞洲及歐美戴口罩文化的分別，袁國勇指，由於香港的人口密度十分高，社區難以真正保持足夠社交距離，2003年沙士的經驗令港人上了一課，明白全民在社區中戴口罩，較只洗手更有效減低感染機會。不過，在歐美地區，戴口罩為生病的標誌，他認為這令當地居民抗拒戴上口罩。他強調，在城市環境中，市民戴口罩保護自己及他人十分重要，尤其在疫情爆發其間，即使市民看起來健康，隱形患者可能無意中咳嗽、呼出病毒，戴口罩仍可減少傳播的機會。

▲ 口罩已成為港人外出的必需品。(車耀開攝)

有聽眾指歐洲不少地區將解除城市封鎖，問袁國勇是否認為屆時應強制所有人戴上口罩。袁國勇回應指，認為當地的衞生官員及部門應該以宣傳及鼓勵方式，說服和教育民眾正確地戴口罩，較強制執行效果來得更好。他指，封城的用意是增加社交距離，解除封鎖則會將社交距離減少，如果此時大家都戴口罩，某程度上可做到分隔效果，以增加社交距離。

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責任編輯：徐紹軒、蘇文軒