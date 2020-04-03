【新冠肺炎】疫情打亂海外升學計劃　消息：大學促增學額

▲ 今屆文憑試延期至4月24日考開，考生同時被外地疫情打亂海外升學計劃。（資料圖片）

全球新冠肺炎疫情持續，多國正實施入境限制，不少港生海外升學計劃被打亂，料更多人選擇留港升讀大學，加劇今年八大學位競爭。本報接獲消息指，本港多間資助大學近日已向政府提出，增加新學年的八大學額；而中學校長會亦促請政府，在新學年增加更多資助大學學額予應屆中六生升學。

至於今屆文憑試（DSE）能否在本月24日開考仍存有變數，消息指八大將與當局商討再延期或取消考試下的收生安排，有升學顧問指本港中學校內預測成績難獲外國大學承認。

現時1.5萬學額 恐已超政府目標

中學校長會主席鄧振強向本報表示，因應全球多地正實施入境限制及「封關」等措施，估計部分原本計劃到海外升學的學生要留港升學，正在外地就讀預科的港生亦有機會回流香港，雖然同時來港升學的境外學生會減少，但相信下學年本地大學學額需求會增加，建議下學年提供更多資助大學學額，「現在社會低迷，為年輕人在下學年增加學位數目，能帶來正面信息。」

有不願具名的大學管理層向本報表示，多間資助大學預計，因應外地疫情，下學年會有較多學生留港升學，「許多學生想去英美留學，未必入到去，入到都可能會驚。」因此多間大學代表近日已向政府提出增加來年的八大學額；但消息透露政府不支持該建議，並引述當局認為現有1.5萬個資助大學學額，已遠超政府訂下18%適齡學生升讀大學的目標。

▲ 中學校長會主席鄧振強表示，因應全球多地正實施入境限制及「封關」等措施，部分原本計劃到海外升學的學生要留港升學，令下學年本地大學學額需求增加。（資料圖片）

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DSE開考無期 校試難獲外地認可

政府早前宣布DSE延至4月24日開考，但有消息指當局正研究進一步延期或取消考試方案。升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘表示，由於香港教育制度不着重校內試，各中學成績不夠標準化，「你個A同我個A相差太遠」，即使像IB等國際試般改以校內成績評估「預測成績（Predicted Grade）」，亦很難獲得外國大學承認。

陳續說，即使延至7至8月開考文憑試，「本地大學可以延後入學時間，但學生會趕不及出國讀書」，當中涉及原本計劃到外國升學、成績較佳的尖子會留港爭入資助大學，以及成績較差的學生會升讀自資院校，料會增加本地大學學額競爭。

▲ 升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘指，本港中學成績不夠標準化，校內成績評估「預測成績（Predicted Grade）」難獲外國大學承認。（資料圖片）

學友社學生輔導顧問吳寶城亦指，近日接獲少量家長查詢，因應歐美等地對衞生問題的處理方法不理想，欲打消讓子女出國升學的念頭，但吳指有關影響未必太大，因早前社會運動令不少學生欲到外地升學，「海外升學影響到未來4年甚至繼續在當地居留，政府信任度及自由民主情況有較長遠影響。」加上適齡學生人數減少，他料留港升學人數不會大幅增加，最多回復至數年前的競爭程度。

記者：馮琪雅