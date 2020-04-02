88%非官守成員行會出席率高達9成　3人更是百分百開足會

▲ 根據2019年行會成員，出席會議統計數字，16名非官守議員當中，9人出席率高達95%，最低出席率者亦有88%。

新冠肺炎疫情嚴峻，港府近日頻頻出招，包括毋須經立法會審議，便緊急立法刊憲，但這需要特首會同行政會議認為，有公共衞生緊急事態的情況出現。可見，行政會議的角色舉足輕重。事實上，根據2019年行會成員，出席會議統計數字，16名非官守議員當中，9人出席率高達95%，最低出席率者亦有88%。

行政會議去年一共舉行了41次會議 ，但基於議員因個別討論項目，須避席會議，所以各人出席會議次數略有不同，討論項目總數達198項，當中39項討論項目有1位或以上成員須避席，避席總次數共109次。16名非官守議員當中，多達14人會議出席率高達90%，其中，全國人大代表葉國謙、安老事務委員會主席林正財及民建聯副主席、立法會議員張國鈞出席率更是100%。

另外，行會的「雙料議員」一共有7人，包括經民聯林健鋒、自由黨張宇人、經民聯廖長江、新民黨葉劉淑儀、工聯會黃國健、經民聯劉業強及民建聯張國鈞，全部出席率超過90%，可謂是相當勤力。出席率最低的成員，分別是民主思路召集人、資深大律師湯家驊和全國人大代表史美倫，但兩人出席率都有88%。

值得一提的是，上年排名最尾的「三料議員」劉業強，身兼行會成員、立法會議員及屯門區議員議員要職，前年出席率只得74%。不過他去年表現大躍進，出席率大幅增加，上升16%至92%，令人眼前一亮。