【新冠肺炎】One Lasalle、東環、友誼大廈、海怡半島　一文看清5宗未送院確診個案居住大廈名單

▲ 一名居於九龍塘豪宅One Lasalle的19歲英國留學男生4月2日確診，仍未送院。

醫管局陸續增加二綫負壓病房後，本港新冠肺炎確診患者未被送院情況改善，截至4月2日晚上仍有5宗確診個案未被送院，包括1宗同日(2日)確診個案。是一名居於九龍塘豪宅One Lasalle的19歲英國留學男生(第788宗個案)，他3月30日返港，4月2日確診，屬於強制家居檢疫人士，身體並無病徵。

其餘四宗未送院確診個案，包括在3月31日確診的2名海怡半島17座美暉閣住客，分別是留學英國的15歲男生(第696宗個案)及21歲女生(第697宗個案)，兩人3月28日返港，均屬強制家居檢疫人士，互相有流行病學關連。

▲ 海怡半島17座的2宗關連確診個案，均由英國留學返港。

兩宗同在4月1日確診的個案，亦未送院。一位是居住跑馬地藍塘道友誼大廈的53歲女住客(第735宗個案)，她曾於3月14日至29日到訪英國，返港後並無病徵，接受強制家居檢疫；另一位是居於東涌東環2B座的35歲女住客(第743宗個案)，她在3月24日發病，出現發燒病徵，屬於本地個案。

▲ 居住跑馬地藍塘道友誼大廈確診個案，由英國返港後並無病徵。

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過去三天5宗未送院確診個案居住大廈名單：

南區

海怡半島 17座美暉閣 (第696宗，男，15歲--31/03/2020確診，無病徵)

17座美暉閣 (第696宗，男，15歲--31/03/2020確診，無病徵) 海怡半島17座美暉閣 (第697宗，女，21歲-- 31/03/2020確診，無病徵)

灣仔

藍塘道 12-22 號友誼大廈(第735宗，女，53歲--01/04/2020確診，無病徵)

▲ 居於東涌東環(左)2B座的確診個案，屬於本地個案。

離島

東涌東環2B 座(第743宗，女，35歲--01/04/2020確診，24/03/2020發病)

九龍城

One Lasalle (第788宗，男，19歲--02/04/2020確診，無病徵)

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責任編輯 李志強