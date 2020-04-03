巴黎直擊2020 Haute Couture時裝展　CHANEL憶往情深

▲ 大相）每一次的CHANEL時裝展，大家都期望品牌將巴黎的Grand Palais變成甚麼模樣，這一次Virginie Viard重塑了Gabrielle Chanel童年時住在修道院的一草一木。（圖片由CHANEL提供）

新冠肺炎疫情席捲全球，幾乎令各行各業停頓下來，時裝業亦不例外，就好像CHANEL原定於5月份在意大利Capri所舉行的度假系列都要叫停，就在這個世界彷彿停頓了的日子，帶大家去到早前在巴黎舉行的CHANEL春夏高訂時裝展，期望你我從容地面對世紀惡疾。

無論是已故的Karl Lagerfeld，還是今天CHANEL的新任主帥Virginie Viard，當她/他們埋首為品牌設計時，似乎無可避免都要在Gabrielle Chanel過往的歷史裏尋找靈感，畢竟這位時裝大師的一生所經歷就是一個大時代才可以出現的傳奇。

這一次Virginie Viard不再從她的愛情史上取經，反而追溯到Gabrielle Chanel更久遠的童年時代------奧巴辛孤兒院（Cistercian abbey of Aubazine）。

▲ 以前Karl Lagerfeld在生的年代，火箭發射台、甚至南極的冰山都搬到Grand Palais，這一次興建一個噴水池和掛著修道院白色棉麻床單以作裝飾，實在是牛刀小試。（圖片由CHANEL提供）

▲ 壓軸的一件婚紗，由模特兒Rebecca Longendyke演繹，有別於常見的華麗款式，以清純的設計壓場。（圖片由CHANEL提供）

童年時的Gabrielle Chanel並不是含著銀匙出生的貴族子女，誕下兩男三女的母親去到32歲就離世，因此，父親不得不將3位女兒送去奧巴辛孤兒院代為寄養。

正所謂性格控制命運，Gabrielle Chanel在這漫長7年的孤兒院生活中，塑造了如像男孩子般的爽朗和叛逆性格，其思維亦直接影響了她日後成為一位時裝設計師，埋首計出一件又一件破格的作品，Virginie Viard就是想到大師這一段世人不太知道的歷史，將它實體化成為時裝業界內最高級的高訂系列。

▲ Gabrielle Chanel有著男生的反叛性格，品牌著名的tweed jacket，當初就是從男生身上的tweed jacket取得靈感，所以這一身的白色版本特別來得有型有格。（圖片由CHANEL提供）

整個系列瀰漫著來自修道院的情懷，在細節上看得出的是服裝上不乏有著如像修道服罩衫的領口、領口的形狀呈多元化，包括荷葉邊ruffles、配上喱士刺繡的尖領口、又或是人手編織的crochet領口等，徐徐覆蓋著修長的tweed孖襟外套或裙子，好不漂亮。

與此同時，修道院玻璃窗的花飾、正方體拼湊的小石路、一草一木都轉化成服裝上的繁複刺繡或是柯根紗面料上的圖案。

▲ 孖襟的tweed jacket上有著大型的對稱領口，靈感取材自修道服的領口。（圖片由CHANEL提供）

▲ 小白襪和two tone loafer為這個系列帶來點睛作用。（圖片由CHANEL提供）

配飾上，Virginie Viard將品牌的著名的手袋暫且放在一旁，取而代之是重新演繹富標誌性的two tone shoes，而最重要的落在一對two tone loafer上，配合一雙厚厚的白襪子，清純的學院味撲面而來，為本是「熟女」形象的香奈兒帶來一陣叫人看得心曠神怡的青蔥歲月。