巴黎直擊2020 Haute Couture時裝展 CHANEL憶往情深
新冠肺炎疫情席捲全球，幾乎令各行各業停頓下來，時裝業亦不例外，就好像CHANEL原定於5月份在意大利Capri所舉行的度假系列都要叫停，就在這個世界彷彿停頓了的日子，帶大家去到早前在巴黎舉行的CHANEL春夏高訂時裝展，期望你我從容地面對世紀惡疾。
無論是已故的Karl Lagerfeld，還是今天CHANEL的新任主帥Virginie Viard，當她/他們埋首為品牌設計時，似乎無可避免都要在Gabrielle Chanel過往的歷史裏尋找靈感，畢竟這位時裝大師的一生所經歷就是一個大時代才可以出現的傳奇。
這一次Virginie Viard不再從她的愛情史上取經，反而追溯到Gabrielle Chanel更久遠的童年時代------奧巴辛孤兒院（Cistercian abbey of Aubazine）。
童年時的Gabrielle Chanel並不是含著銀匙出生的貴族子女，誕下兩男三女的母親去到32歲就離世，因此，父親不得不將3位女兒送去奧巴辛孤兒院代為寄養。
正所謂性格控制命運，Gabrielle Chanel在這漫長7年的孤兒院生活中，塑造了如像男孩子般的爽朗和叛逆性格，其思維亦直接影響了她日後成為一位時裝設計師，埋首計出一件又一件破格的作品，Virginie Viard就是想到大師這一段世人不太知道的歷史，將它實體化成為時裝業界內最高級的高訂系列。
整個系列瀰漫著來自修道院的情懷，在細節上看得出的是服裝上不乏有著如像修道服罩衫的領口、領口的形狀呈多元化，包括荷葉邊ruffles、配上喱士刺繡的尖領口、又或是人手編織的crochet領口等，徐徐覆蓋著修長的tweed孖襟外套或裙子，好不漂亮。
與此同時，修道院玻璃窗的花飾、正方體拼湊的小石路、一草一木都轉化成服裝上的繁複刺繡或是柯根紗面料上的圖案。
配飾上，Virginie Viard將品牌的著名的手袋暫且放在一旁，取而代之是重新演繹富標誌性的two tone shoes，而最重要的落在一對two tone loafer上，配合一雙厚厚的白襪子，清純的學院味撲面而來，為本是「熟女」形象的香奈兒帶來一陣叫人看得心曠神怡的青蔥歲月。
撰文 : 何偉雄 TOPick記者