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【齊心抗疫】守在抗疫戰中最前線　伊院急症室醫護不分晝夜與疫情競賽

健康 10:04 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

面對確診數字節節上升，急症室分流站醫護每日要在瞬息間應對多宗疑似個案，長期在疫症中抗戰。

新冠肺炎疫情持續，本港確診個案繼續增加，昨日衞生防護中心公布最新疫情，新增37名確診者中，30人有外遊紀錄，累計確診病例達802宗。面對確診數字節節上升，亦加劇了前線醫護壓力，其中急症室分流站，每日更要在瞬息間應對多宗疑似個案，長期在疫症中抗戰。

【齊心抗疫】甘願冒險站在抗疫最前線　救護員：已經做好最壞打算

伊利沙伯醫院Facebook昨日公佈了醫院急症室分流站的工作狀況，疫症持續蔓延，急症室大堂內熙來攘往，醫護亦不分晝夜工作。其中在急症室工作8年的資深護師呂依霖也是其中一員，在人群中穿梭奔波。

面對疫情持續，伊院急症室醫護仍不鬆懈。（圖片來源：伊院通）

伊院形容，置身於急症室分流站的醫護人員，都是疫戰中的最前線。隨著海外回來的人士增多，許多病人都是來自五湖四海。醫護人員對每個病人，都要小心問他們的旅遊史、接觸史及病徵，以鎖定懷疑個案作進一步檢測：

隨疫情發展加上大量外遊人士返港，懷疑個案比以往大幅增加，確診的比例也比以往高，我們需要更謹慎工作。

因應疫情發展，醫護需要經常更新工作流程的轉變。（圖片來源：伊院通）

作為急症室部門運作經理的邱靜邢（Jane）就感謝同事在工作上一直以來的忍耐。因應疫情發展，Jane需要經常與同事更新工作流程的轉變，而她指這些轉變通常來得很快很急，所幸部門同事上下努力才能維持運作。

有時一些轉變來得很急很快，有賴部門上下努力才可維持急症室有效運作。

更多伊院報道見 【下一頁】

責任編輯：陳昊淋

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