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【愛護毛孩】深圳通過禁止食用貓狗　莫文蔚微博支持反惹網民批評

娛樂 10:50 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

莫文蔚支持深圳立法禁止食用貓狗。

上月31日，深圳市立法通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，禁止市內食用野生動物及貓狗，並於5月1日起實行。藝人莫文蔚在微博上表態支持，更期待將來全國都可立法，但此舉卻惹來網民兩極睇法。

新條例禁止市民在深圳市內食用中國重點保護野生動物，包括其他在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物，及人工繁育、人工飼養的陸生野生動物。

當中也列明禁止食用「用於科學實驗、公眾展示、寵物飼養等，非食用性利用的動物及其製品」，即貓、狗、蝙蝠等都將會於禁止食用。

內地網民狙擊莫文蔚

此例頒布後，一向愛護小動物的莫文蔚，便在微博轉載新聞以示支持。她寫道：「這消息實在令人非常振奮！期待在不久的將來全國都可以通過立法禁食貓狗。」

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莫文蔚非常喜歡小動物。（微博圖片）

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莫文蔚發表感受後，引起網民兩極反應，有的表示支持，並指要善待動物，期待全國都推行。不過，也有不少網民提出「狗肉在農村依然很受歡迎，還是有些畜牲想法設法去吃的。」

此外，有網民不同意條例立法掀起罵聲，比如有留言稱：「就因為你們不吃？也不能吃？鴿子還是和平象徵呢，不吃鴿子也死不了，禁吃鴿子吧？」、「禁吃野生動物可以理解，幾乎沒有爭議，所以沒上熱搜很正常，但這個不讓吃狗肉，爭議一直很大，理由竟是西方發達國家不吃，這很搞笑啊，這是在說中國大陸不是現代文明？」等。

任愛協愛心大使

莫文蔚自1998年起便為香港愛護動物協會擔任愛心大使，支持在港宣傳動物福利。此外，莫文蔚家中亦有飼養小動物，又不時在社交平台分享與不同毛孩的合照，非常關愛小動物。

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莫文蔚家中有2隻小貓。（微博圖片）

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2015年，她在微博呼籲抵制廣西玉林狗肉節，因每年都有成千上萬的貓狗遭宰殺，更有不少是被偷回來。

豈料莫文蔚此舉卻受到網民狠批她是「狗奴」，和損害中國人吃狗肉的權利。

而近日受新冠肺炎疫情影響，早前亦有貓狗確診病症，莫文蔚擔心會引起一眾主人棄養，故不時在微博發帖呼籲，大家都有要有責任地養寵物。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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