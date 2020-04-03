【新冠肺炎】全球累計確診個案破百萬　美國逾24萬人確診紐約呼吸機6日內用盡

▲ 紐約每2.9分鐘死1人冷凍貨櫃車塞滿屍體，紐約州州長警告，呼吸機將於6日內耗盡。（相片來源：法新社）

新冠肺炎疫情蔓延全球，全球累計確診病例已突破100萬宗，逾5.3萬人死亡。意大利因疫情不治人數最多，近1.4萬人：美國確診個案累計全球最多，達24.5萬人。紐約州單日確診個案再創紀錄，紐約州長警告，按目前使用醫療設備的速度，全州呼吸機會在6日內用盡。

截至香港時間4月3日早上9時，全球累計確診個案已達101萬宗，死亡人數達5.3萬人，而治療人數為21.2萬。據美國約翰斯霍普金斯大學數據顯示，美國至今有逾24.5萬人確診新型肺炎，數目為全球最多。紐約州單日破紀錄新增432宗死亡病例，州長警告，按照目前的使用速度，全州的呼吸機會在6日內用盡。

事實上，美國近日已陷入疫物資短缺，醫療系統瀕臨爆煲。早前已有護士因物資短缺，把垃圾袋當成臨時防護衣，並要重複使用口罩而不幸感染身亡。相關報道請看【下一頁】

隨著愈來愈多醫護人員感染及防護裝備短缺，有已受感染的護士形容自己像被送去「屠殺」，護士Kelley Cabrera則指像進行「自殺式任務」。相關報道請看【下一頁】

【美國疫情】紐約每2.9分鐘死1人冷凍貨櫃車塞滿屍體 特朗普：從未見過這種景象

至於歐洲疫情亦未見受控，西班牙單日新增死亡人數再創紀錄，累計超過1萬人不治。意大利單日新增760宗新型肺炎死亡個案，死亡人數達13915宗，為全球最多死亡個案國家，總確診人數連續第四日保持在逾4000多宗，累計超過11.5萬人染病。

責任編輯：林卓昕