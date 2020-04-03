【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍性感行山掀話題　真正節目內容更衝擊視覺

▲ 沈殷怡和陳欣妍主持的《美女郊遊遊》預告引起討論。

ViuTV在前日（4月1日）亦即是愚人節為新節目《美女郊遊遊》推出一條預告片，《美女郊遊遊》的主持沈殷怡和陳欣妍於片中僅穿著三點式行山，十分性感。

《美女郊遊遊》此預告片即引來網民熱議，有一批民網覺得這打扮行山不合適，有熱愛行山人士更感不尊重行。但另有一批網民覺得畫面震撼，夠吸引力，評論好壞差半。

▲ 沈殷怡和陳欣妍主持的《美女郊遊遊》，未播出已引起關注。（影片截圖）

但不用太興奮，當大家尚在議論紛紛《美女郊遊遊》的震撼預告之時，ViuTV在昨天（4月2日）於社交平台上載了另一段《美女郊遊遊》宣傳片，澄清因為是愚人節，只是跟觀眾開個玩笑，即是節目內沒有著三點式行山。ViuTV寫道：

(細細聲，有啲驚。唔好打面唔該🙈) 【其實係美女行山中伏真人騷《美女郊遊遊》】 Shirley Sham 沈殷怡 Shirley Chan 陳欣妍 真係好玩得，尋日條三點式片只係愚人節派下福利畀大家咋😂 現實係兩位應承咗做呢個節目，先知要上山下海玩呢樣試嗰樣，眼淚鼻涕爆缸樣樣齊！ 雖然唔係只著三點式，但集集都有唔同造型畀驚喜大家! 4月13日 晚上10:30 《美女郊遊遊》首播！ #美女中伏 #真人騷 #睇人咩咩最開心 #愚人節

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▲ 《美女郊遊遊》的愚人節預告成功製造了話題。

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《美女郊遊遊》真正內容曝光

至於從真正的預告內可見，《美女郊遊遊》不是一般行山節目，而是要主持挑戰膽量，沈殷怡和陳欣妍二人會蝙蝠洞、攀石、玩飛索、夜探黑洞，令嚇至尖叫，當中陳欣妍更喊至鼻也流出來，儀態盡失，畫面衝擊觀眾視覺。

▲ 沈殷怡喊至鼻水直流。（影片截圖）

沈殷怡在個人IG寫：

唔好意思同大家開個玩笑 愚人節快樂！ 首先多謝大家咁關注哩個新節目 「有血有淚」先係我地想呈現俾觀眾既嘢 用最大既勇氣去克服我地兩個既弱點 跳出我地既框框 俾你地睇到一個非一般的本土行山節目暨Shirley育成show！

▲ 陳欣妍嚇到面容扭曲，花容失色。（影片截圖）

另一主持陳欣妍亦在個人社交平台寫道：

祝大家愚人節快樂！ 條片只係想同大家開個玩笑，呢個節目係個非常專業嘅行山節目，好認真行山，仲行得好辛苦添！